Polizei findet drei E-Scooter und sucht nun die Besitzer

In Leibnitz wurden drei E-Scooter sichergestellt. Die Polizei vermutet mehrere Diebstähle in den vergangenen Wochen und sucht nun nach Personen, denen ein Scooter gestohlen wurde.

In Leibnitz wurden nach Ermittlungen drei E-Scooter sichergestellt - jetzt sucht die Polizei nach den rechtmäßigen Besitzern.

In Leibnitz wurden nach Ermittlungen drei E-Scooter sichergestellt - jetzt sucht die Polizei nach den rechtmäßigen Besitzern.

In Leibnitz in der Steiermark wurde im Juni 2026 eine Täterschaft bei einem versuchten Diebstahl auf frischer Tat betreten. Bei den weiteren Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass die Verdächtigen für mehrere Diebstähle verantwortlich sein könnten. Betroffen sein dürften E-Scooter, die in den vergangenen Wochen verschwunden sind.

Aus Stiegenhäusern gestohlen

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden mehrere E-Scooter aus offen zugänglichen Stiegenhäusern gestohlen. Auch frei zugängliche Fahrradabstellplätze bei Mehrparteienhäusern dürften betroffen gewesen sein. Die Ermittlungen führten schließlich zu drei E-Scootern, die von Polizisten der Polizeiinspektion Leibnitz sichergestellt wurden. Die drei sichergestellten E-Scooter konnten bisher keiner konkreten Straftat zugeordnet werden. Auch bekannte Geschädigte gibt es derzeit nicht. Genau deshalb wendet sich die Polizei nun an die Bevölkerung: Wer seinen E-Scooter vermisst, könnte eines der Fahrzeuge wiedererkennen.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei veröffentlicht Lichtbilder der sichergestellten E-Scooter. Personen, denen ein E-Scooter gestohlen wurde und die eines der Fahrzeuge wiedererkennen, sollen sich bei der Polizeiinspektion Leibnitz melden. Erreichbar ist die Polizei unter der Telefonnummer 059 133 6160.