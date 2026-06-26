Freibäder im Check: So teuer ist Baden in der Steiermark

Die Arbeiterkammer Steiermark hat 45 Freibäder und 15 Badeseen gecheckt. Ergebnis: Der Sprung ins kühle Nass kostet heuer mehr - besonders Familien und Kinder spüren den Preissprung.

Pünktlich zur aktuellen Hitzewelle hat die Arbeiterkammer (AK) Steiermark die Preise in steirischen Bädern und an Badeseen erhoben. Zwischen 13. Mai und 5. Juni 2026 wurden Eintritt, Freizeitangebote und ausgewählte Buffetprodukte verglichen. Das klare Ergebnis: Der Badetag ist teurer geworden. Im Schnitt stiegen die Eintrittspreise im Vergleich zur letzten Erhebung im Mai 2025 um rund 4,5 Prozent.

Kinder zahlen mehr

Besonders auffällig ist der Blick auf Kinderkarten. Sie haben erneut stärker angezogen als Karten für Erwachsene. Eine Ganztageskarte für Erwachsene kostet je nach Freibad zwischen vier Euro im Freibad Feldbach und zehn Euro im Freibad Fürstenfeld. Bei Erwachsenen ergibt das laut AK eine Preissteigerung von rund 7,5 Prozent. Für Kinder liegen die Ganztageskarten zwischen zwei Euro und 6,50 Euro, im Schnitt also um 4,9 Prozent höher als zuletzt.

Familien trifft es

Auch für Familien wird der Badetag teurer. Für zwei Erwachsene mit zwei Kindern reicht die Preisspanne von zehn Euro im Freibad Schwanberg bis zu 24 Euro in allen Grazer Freibädern. Damit kann der Unterschied je nach Ort ordentlich ins Geld gehen. „Bei den Familienkarten beträgt die durchschnittliche Erhöhung rund 8,7 Prozent“, errechnet Arjana Shabanhaxhaj von der AK-Marktforschung, „wobei hier teilweise auch noch zusätzliche Ermäßigungen für Besitzer des steirischen Familienpasses zu berücksichtigen sind.“

Buffet legt zu

Nach dem Eintritt geht es oft direkt weiter zur Kassa beim Buffet. Auch dort zeigt der Kosten-Check ein deutliches Plus. Die Buffetpreise stiegen über alle Kategorien im Vergleich zur letzten Erhebung 2024 um durchschnittlich 9,15 Prozent. Für eine Portion Pommes mit Getränk, also Mineral mit 0,5 Liter, zahlst du je nach Bad zwischen 5,80 und elf Euro. Die teuerste Schnitzelsemmel kostet laut AK 7,90 Euro.

Sport am Badetag

Wer im Bad nicht nur schwimmen will, muss auch bei Freizeitangeboten genauer hinschauen. Eine halbe Stunde Trampolin kostet in den erhobenen Bädern und Seen zwischen drei und 10,50 Euro. Für Tischtennis werden zwischen 0,50 und 3,40 Euro fällig. Gleichzeitig gibt es auch gute Nachrichten für alle, die sparen wollen: Tischtennis und Beachvolleyball werden vielerorts kostenlos angeboten. Damit lohnt sich vor dem Badetag ein Blick auf die Preise vor Ort.