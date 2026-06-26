Hitzewelle legt am Wochenende in der Steiermark noch zu

Der Freitag startet in der Steiermark schon heiß und am Wochenende legt die Hitze noch einmal zu. Bis Sonntag sind laut Prognose bis zu 38 Grad möglich.

Jetzt am Freitagvormittag ist die Sonne in der Steiermark bereits voll da. Laut Wetterprognose scheint sie den ganzen Tag ungetrübt. Erst ab Mittag bilden sich über den höheren Bergen harmlose, flache Quellwolken. Die Temperaturen steigen rasch an und erreichen am späteren Nachmittag je nach Höhenlage 30 bis 36 Grad. Dazu weht nur schwacher Ost- bis Südostwind.

Samstag bringt bis zu 37 Grad in der Steiermark

Am Samstag erreicht die Hitze dann ihren Höhepunkt. „Die Hitzewelle erreicht am Wochenende ihren Höhepunkt“, so die Meteorologen der GeoSphere Austria. Der Tag startet mit 14 bis 20 Grad, in Graz teils schon mit 23 Grad. Danach wird es sonnig und rasch heiß. Meist bleibt der Himmel wolkenlos, nur vereinzelt tauchen über den Bergen kleine Quellwolken auf. Bis zum späten Samstagnachmittag steigen die Temperaturen auf 33 bis 37 Grad. Damit wird der Samstag in vielen Teilen der Steiermark besonders heiß. Wer am Vormittag noch unterwegs ist, merkt schnell, wie rasch sich die Luft aufheizt. Wolken bringen kaum Abwechslung, denn sie bleiben laut Prognose selten und vor allem auf die Berge beschränkt.

Sonntag wird’s noch heißer

Auch am Sonntag bleibt die Hitzewelle voll in der Steiermark. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 34 und 38 Grad. Über weite Strecken scheint wieder die Sonne. Im Laufe des Nachmittags bilden sich über den Bergen einige Quellwolken. Dazu frischt der Südostwind etwas auf.