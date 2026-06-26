Radfahrerin nach Kollision mit Lkw in der Steiermark in Lebensgefahr

Bei einem Unfall in Feistritz bei Knittelfeld ist eine 51-jährige E-Bike-Fahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Ein Lkw kollidierte beim Abbiegen mit der Radfahrerin. Sie wurde mit ins LKH Graz geflogen.

Der Unfall ereignete sich am Freitagvormittag auf der L 518 gegen 9.20 Uhr im Bereich der Einfahrt zu einem Pendlerparkplatz in Feistritz bei Knittelfeld. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war ein 23-jähriger Lkw-Lenker aus dem Bezirk Liezen auf der L 518 in Richtung Kobenz unterwegs. Beim Linksabbiegen dürfte er die 51-jährige Radfahrerin aus dem Bezirk Murtal übersehen haben, die mit ihrem E-Bike auf dem Radweg in Richtung Kraubath fuhr. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Lastwagen und der Radfahrerin.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Als die Einsatzkräfte eintrafen, wurde die bewusstlose Frau bereits vom Roten Kreuz medizinisch versorgt. Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen wurde sie nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 17 in das LKH Graz geflogen. Nach Angaben der Polizei erlitt die 51-Jährige lebensgefährliche Verletzungen.