Hitzewelle in Graz: Kirchen, Bibliotheken und Dom öffnen ihre Türen

Kaum Schatten, Temperaturen weit über 30 Grad und keine rasche Abkühlung in Sicht: Die Hitzewelle hält Graz weiter fest im Griff. Auch das Land stellt an diesem Wochenende zusätzliche Rot Kreuz Mitarbeiter zur Verfügung.

Die aktuelle Wetterlage fordert derzeit viele Menschen. Die Stadt Graz erweitert deshalb ihr Angebot an kühlen Aufenthaltsorten.

Die aktuelle Wetterlage fordert derzeit viele Menschen. Die Stadt Graz erweitert deshalb ihr Angebot an kühlen Aufenthaltsorten.

Temperaturen deutlich über 30 Grad, kaum Abkühlung und ein Höhepunkt der Hitzewelle am Sonntag: Die aktuelle Wetterlage fordert derzeit viele Menschen. Die Stadt Graz erweitert deshalb ihr Angebot an kühlen Aufenthaltsorten. Gleichzeitig appellieren Stadt, Land Steiermark und Einsatzkräfte, die hohen Temperaturen nicht zu unterschätzen.

Dom im Berg öffnet als kühler Rückzugsort

Als zusätzliche Maßnahme wird der Dom im Berg am Grazer Schloßberg am Wochenende für die Bevölkerung geöffnet. Dort herrschen das ganze Jahr über angenehm kühle Temperaturen.

Geöffnet ist der Dom im Berg: Samstag: 11 bis 20.30 Uhr

Sonntag: 11 bis 18 Uhr

Montag: 11 bis 20.30 Uhr

Weitere Kühloasen in Graz

Ebenso geöffnet sind die Gesundheitsdrehscheibe in der Annenstraße, das Foyer des Kunsthauses sowie die Stadtoase im Innenhof des Graz Museums. Wer einen ruhigen Ort sucht, kann außerdem zahlreiche geöffnete Kirchen nutzen.

Folgende Kirchen sind für die Bevölkerung geöffnet: Dom, Bürgergasse 1

Stadtpfarrkirche, Herrengasse 23

Franziskanerkirche, Franziskanerplatz 14

Barmherzigenkirche, Annenstraße 4

Minoritenkirche, Mariahilferplatz 3

Herz Jesu Kirche, Sparbersbachgasse 58

Andräkirche, St. Andräplatz 1

Marienpfarre, Mariengasse 31

Pfarrkirche St. Josef, Schönaugürtel 41

Pfarrkirche Graz-Münzgraben, Münzgrabenstraße 61

Diese Bibliotheken sind klimatsiert Eggenberger Allee 13a

Theodor-Körner-Straße 59

Zanklhof, Maria-Stromberger-Gasse 2

Kostenloses Trinkwasser an mehr als 150 Brunnen

Graz Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) erinnert in einem Schreiben via Social Media außerdem daran, regelmäßig zu trinken. „In Graz stehen mehr als 150 öffentliche Trinkbrunnen kostenlos zur Verfügung“. Zusätzlich kann mitgebrachte Wasserflaschen bei den sogenannten Refill-Partnern kostenlos mit Trinkwasser aufgefüllt werden.

Land Steiermark und Rotes Kreuz appellieren an Besucher

Auch das Land Steiermark warnt angesichts der hohen Temperaturen vor gesundheitlichen Belastungen. Besucher von Veranstaltungen sollten ausreichend trinken, Sonnenschutz verwenden, möglichst Schatten aufsuchen und regelmäßige Pausen einlegen. Wer Kreislaufprobleme oder andere gesundheitliche Beschwerden bemerkt, sollte sich unmittelbar an das Rote Kreuz wenden. Allein an diesem Wochenende stehen beim Formel 1 mehr als 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Roten Kreuzes bereit, um Besucher medizinisch zu versorgen und im Ernstfall rasch Hilfe zu leisten. Nach der aktuellen Wetterprognose soll die Hitzewelle am Sonntag ihren Höhepunkt erreichen.