„Du wirst immer ein Teil unserer Feuerwehr bleiben“: Große Trauer um Alex (35)

Die Freiwillige Feuerwehr Pöllau nimmt Abschied von ihrem langjährigen Kameraden Alexander Flanhofer. Er engagierte sich über viele Jahre mit Herzblut für die Jugendarbeit und verstarb im 36. Lebensjahr.

Alexander Flanhofer ist am 24. Juni 2026 im 36. Lebensjahr verstorben. Mit einer bewegenden Nachricht verabschieden sich seine Kameradinnen und Kameraden von einem Freund, Ausbildner und engagierten Feuerwehrmann. „Du wirst immer ein Teil unserer Feuerwehr bleiben“ In ihrer Trauerbotschaft beschreibt die Feuerwehr Alexander Flanhofer als Menschen, auf den jederzeit Verlass war, bei Einsätzen ebenso wie im Alltag. „Mit großer Betroffenheit und tiefer Trauer müssen wir Abschied von unserem Kameraden und guten Freund BM Alexander Flanhofer nehmen.“ Besonders seine Hilfsbereitschaft, seine ruhige Art und sein Humor hätten ihn ausgezeichnet. „Mit seiner ruhigen Art, seinem Humor und seiner Menschlichkeit war er nicht nur ein geschätzter Feuerwehrkamerad, sondern auch ein Freund für viele von uns.“

Mit Herzblut für die Feuerwehrjugend

Seine Feuerwehrlaufbahn begann bereits 2004 bei der Feuerwehrjugend Pöllau. Drei Jahre später wechselte er in den Aktivstand. Schon früh entdeckte er seine Leidenschaft für die Arbeit mit dem Nachwuchs. 2012 übernahm er die Funktion des Jugendbeauftragten, fünf Jahre später wurde er zusätzlich zum Abschnittsjugendbeauftragten ernannt. Viele junge Feuerwehrmitglieder wurden von ihm begleitet und ausgebildet. Im Jahr 2021 folgte schließlich die Ernennung zum Zugskommandanten.

Zahlreiche Auszeichnungen für seinen Einsatz

Während seiner langjährigen Tätigkeit absolvierte Alexander Flanhofer zahlreiche Aus- und Weiterbildungen und legte eine Vielzahl an Leistungsprüfungen erfolgreich ab. Für sein außergewöhnliches Engagement erhielt er unter anderem das Verdienstzeichen der 2. und 3. Stufe sowie zahlreiche Leistungsabzeichen in den Bereichen Feuerwehrdienst, Atemschutz, technische Hilfeleistung und Branddienst. Sein Wissen und seine Erfahrung stellte er über viele Jahre in den Dienst seiner Kameradinnen und Kameraden.

Bewegende Abschiedsworte

Zum Abschluss richtet die Feuerwehr persönliche Worte an ihren verstorbenen Kameraden: „Lieber Alex, wir danken dir für deine Freundschaft, deine Hilfsbereitschaft und deinen unermüdlichen Einsatz. Du wirst immer ein Teil unserer Feuerwehr bleiben!“ Die Verabschiedung von Alexander Flanhofer findet am Mittwoch, dem 1. Juli 2026, statt. Beginn ist um 13.30 Uhr mit der Betandacht in der Pfarrkirche Pöllau.