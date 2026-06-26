39-Jähriger stirbt bei Motorradunfall: Mitfahrer müssen Tragödie mitansehen

Ein 39-jähriger Motorradfahrer ist am Freitag bei einem schweren Verkehrsunfall im Bezirk Liezen ums Leben gekommen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte sein Leben nicht mehr gerettet werden.

Der tödliche Unfall ereignete sich am Freitag kurz nach 12 Uhr auf der L701 zwischen Bad Aussee und Obertraun. Der 39-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung war gemeinsam mit einer Gruppe von Motorradfahrern unterwegs. In einer ansteigenden Rechtskurve mit Kuppenbereich verlor der Mann aus bislang ungeklärter Ursache den Bodenkontakt. Er kam zu Sturz, das Motorrad rutschte auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen das Auto einer entgegenkommenden 55-Jährigen.

Trotz Reanimation kam jede Hilfe zu spät

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradlenker unter der Front des Autos eingeklemmt. Unbeteiligte Verkehrsteilnehmer sowie die alarmierten Einsatzkräfte begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Trotz aller Bemühungen erlag der 39-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Bei dem Unfall wurde auch eine 69-jährige Mitfahrerin im Autoverletzt. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins LKH Rottenmann gebracht. Die 55-jährige Lenkerin des Autos blieb laut Polizei unverletzt. Ein Alkotest verlief negativ.

Motorradgruppe musste Unfall mitansehen

Besonders tragisch: Der 39-Jährige war nicht alleine unterwegs. Fünf weitere Motorradfahrer seiner Reisegruppe fuhren mit entsprechendem Abstand hinter ihm und wurden Zeugen des folgenschweren Unfalls. Der Verunglückte trug zum Zeitpunkt des Unfalls einen Sturzhelm. Die L701 musste im Bereich der Unfallstelle für rund zwei Stunden vollständig gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Aussee stand mit rund 20 Einsatzkräften im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete die Freigabe des Leichnams an. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.06.2026 um 17:58 Uhr aktualisiert