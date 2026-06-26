„Was ist mit unserer Gesellschaft passiert?“: Katzenbabys gerettet

Immer mehr Notfälle bringen den Tierschutzverein Leoben an ihre Grenzen. Jetzt mussten zwei ausgesetzte Katzenmamas mit ihren vier Kitten aufgenommen werden. Die Tiere waren völlig entkräftet, ein Babys kämpft ums Überleben.

Ein älteres Ehepaar entdeckte die beiden Katzenmamas gemeinsam mit ihren vier Kitten in einem Garten in Übelbach bei Graz. Da die Tiere in der Umgebung niemandem bekannt waren und beide Katzen äußerst zutraulich sind, liegt für die Tierschützer ein schlimmer Verdacht nahe: Die Familie könnte ausgesetzt worden sein. Der Tierschutzverein Leoben übernahm die Tiere vom Verein Tierschutz Phönix, der selbst keine freien Plätze mehr hatte.

Letzte Notfallpflegestelle musste aktiviert werden

Die Lage in den Tierheimen spitzt sich immer weiter zu. Weil nahezu alle Plätze belegt sind, musste der Tierschutzverein Leoben bereits seine letzte verfügbare Notfallpflegestelle aktivieren. Besonders erschütternd: Die beiden Katzenmamas sind laut den Helfern extrem mager, ausgehungert und selbst noch sehr jung. Auch ihre Kitten sind gesundheitlich angeschlagen. Alle sechs Tiere leiden derzeit unter starken Verdauungsproblemen und werden tierärztlich versorgt. Besonders kritisch ist der Zustand eines der Kitten. „Besonders große Sorgen macht uns eines der Kitten: Es ist sehr lethargisch und kämpft zusätzlich mit einer Augenentzündung.“ Die Helfer setzen nun alles daran, die kleine Katzenfamilie wieder aufzupäppeln.

„Wir wissen langsam wirklich nicht mehr, wohin mit all den Notfällen“

Die vielen Fund- und Notfälle bringen die Tierschutzvereine zunehmend an ihre Belastungsgrenze. „Wir tun alles, was in unserer Macht steht. Aber die Situation ist mittlerweile eine einzige Katastrophe. Tag für Tag kommen neue Notfälle dazu, während die Kapazitäten längst erschöpft sind. Wir fragen uns wirklich, was mit unserer Gesellschaft passiert ist. Wie kann man Lebewesen einfach ihrem Schicksal überlassen?“ Mit dem aktuellen Fall verbindet der Verein einen eindringlichen Aufruf an die Bevölkerung. Katzenhalter werden gebeten, ihre Tiere kastrieren zu lassen und nicht wegzusehen, wenn hilflose Tiere entdeckt werden. „Bitte lasst eure Katzen kastrieren und schaut nicht weg, wenn Tiere Hilfe brauchen. Nur gemeinsam können wir dieses Leid verhindern.“