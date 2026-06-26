Formel 1 in Spielberg: Mercedes überrascht, Verstappen muss sich geschlagen geben

Der Trainingsfreitag auf dem Red Bull Ring ist geschlagen und ausgerechnet ein Mercedes-Pilot sorgte für die schnellste Runde. Weltmeister Max Verstappen musste sich zum Auftakt des Österreich-Grand-Prix mit Rang vier begnügen.

Mit einer starken Leistung hat Kimi Antonelli am Freitag den Ton in Spielberg angegeben. Der Mercedes-Pilot fuhr im zweiten freien Training in 1:07,014 Minuten die schnellste Runde und bestätigte damit seine starke Form. Bereits im ersten Training hatte der Italiener die Konkurrenz hinter sich gelassen. Hinter Antonelli reihten sich die beiden McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris ein. Max Verstappen belegte im Red Bull den vierten Platz.

Schwieriger Start für Red Bull

Für den Weltmeister verlief der Trainingsauftakt alles andere als reibungslos. Im ersten freien Training kämpfte Verstappen mit Problemen an der Kupplung. Gleich zweimal blieb sein Bolide in der Boxengasse stehen und musste von den Mechanikern zurückgeschoben werden. Trotz der Schwierigkeiten konnte sich der Niederländer im zweiten Training noch auf Rang vier verbessern.

Ferrari bleibt hinter den Erwartungen

Während Mercedes und McLaren überzeugten, verlief der Freitag für Ferrari eher durchwachsen. Lewis Hamilton belegte im zweiten Training Platz fünf, Teamkollege Charles Leclerc musste sich mit Rang acht zufriedengeben. Im ersten Training hatte ihn Nachwuchsfahrer Dino Beganovic ersetzt. Auch bei Cadillac verlief der Tag nicht nach Wunsch. Sergio Perez musste sein Fahrzeug erneut wegen eines technischen Defekts abstellen. Am Samstag steigt auf dem Red Bull Ring das Qualifying für den Großen Preis von Österreich. Das Rennen folgt am Sonntag um 15 Uhr. Zusätzliche Herausforderung für Fahrer und Teams bleibt die enorme Hitze. Für das Rennwochenende werden in Spielberg bis zu 36 Grad erwartet. Der Automobil-Weltverband FIA hat deshalb bereits eine Hitzewarnung ausgesprochen. Damit dürfte nicht nur das Rennen, sondern auch die körperliche Belastung für die Fahrer zu einer echten Herausforderung werden.