Notlandung im Baum: Paragleiter hängt in 15 Metern Höhe fest

Ein 73-jähriger Pilot blieb nach einem missglückten Flugmanöver in rund 15 Metern Höhe in einem Baum hängen. Erst ein außergewöhnlicher Rettungseinsatz brachte ihn sicher zurück auf den Boden.

Der 73-jährige Wiener war am Freitagnachmittag im Gemeindegebiet von Neuberg an der Mürz mit seinem Gleitschirm unterwegs. Kurz nach 14 Uhr verlor er laut eigenen Angaben plötzlich an Höhe, nachdem die Thermik unerwartet zusammengebrochen war. Der erfahrene Pilot versuchte noch, den Gefahrenbereich zu verlassen und auf einer nahegelegenen Wiese eine Notlandung einzuleiten.

Gleitschirm verfängt sich im Baum

Dazu kam es jedoch nicht. Der Gleitschirm verfing sich in den Ästen eines Baumes, in dem der 73-Jährige schließlich in rund 15 Metern Höhe hängen blieb. Der Mann verständigte telefonisch einen Bekannten, der sofort die Einsatzkräfte alarmierte. Die Bergung stellte die Einsatzkräfte vor besondere Herausforderungen. Weil der Baum bereits morsch war, konnten die Mitglieder der Bergrettung nicht zu dem Mann hinaufklettern. Auch ein Einsatz des Rettungshubschraubers kam nicht infrage. Der starke Luftstrom der Rotorblätter hätte den Gleitschirmpiloten zusätzlich in Gefahr bringen können.

Feuerwehr und Bergrettung befreien den 73-Jährigen

Schließlich gelang den Einsatzkräften gemeinsam eine sichere Rettung. Mitglieder der Bergrettung Neuberg an der Mürz arbeiteten mit der Freiwilligen Feuerwehr Mürzzuschlag zusammen, die eine Drehleiter einsetzte. So konnte der 73-Jährige unverletzt aus seiner misslichen Lage befreit werden. Im Einsatz standen neben einem Alpinpolizisten elf Mitglieder der Bergrettung Neuberg, sieben Feuerwehrleute aus Mürzsteg sowie drei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Mürzzuschlag mit einer Drehleiter. Für den Gleitschirmpiloten ging der spektakuläre Zwischenfall glimpflich aus, er blieb unverletzt.