Von Robotern bis 3D-Druck: Neues InnoLab in Leoben soll junge Talente begeistern

An der Montanuniversität Leoben ist ein neues Zentrum für Technik und Innovation eröffnet worden. Im InnoLab können Schüler, Studierende sowie junge Tüftler künftig Zukunftstechnologien selbst ausprobieren.

Mit dem neuen InnoLab schafft die Montanuniversität Leoben einen Ort, an dem Zukunftstechnologien nicht nur erklärt, sondern unmittelbar erlebt werden können.

Mit dem neuen InnoLab schafft die Montanuniversität Leoben einen Ort, an dem Zukunftstechnologien nicht nur erklärt, sondern unmittelbar erlebt werden können.

Mit dem neuen InnoLab schafft die Montanuniversität Leoben einen Ort, an dem Zukunftstechnologien nicht nur erklärt, sondern unmittelbar erlebt werden können. Junge Menschen sollen hier selbst experimentieren, entwickeln und Prototypen bauen und so früh für Naturwissenschaft und Technik begeistert werden. Das Angebot reicht von 3D-Druck, Robotik, Elektronik und Sensorik bis hin zur Herstellung von Polymeren, Recycling und der Entwicklung nachhaltiger Materialien. „Mit dem InnoLab schaffen wir eine Brücke zwischen Schule, Hochschule und Praxis – ein Ort, an dem aus Ideen Dinge werden“, sagt Rektor Peter Moser.

©MUL/Stefanie Luschin Rektor Peter Moser (re.) mit den beiden Initiatoren des InnoLabs Univ.-Prof. Dr. Thomas Thurner (li.) und Univ.-Prof. Dr. Thomas Grießer.

Schulen können ab Herbst mitmachen

Bereits ab Herbst 2026 öffnet das InnoLab auch seine Türen für Schulklassen der Oberstufe. Speziell entwickelte Programme ermöglichen Schülern, gemeinsam mit Expertinnen und Experten moderne Technologien kennenzulernen und selbst praktisch zu arbeiten. Je nach Interesse können Klassen an kurzen Workshops oder vertiefenden Projekten teilnehmen. Auch individuelle Programme für Schulen sind geplant. „Lehrkräfte erhalten ein schlüsselfertiges Angebot. Die Schülerinnen und Schüler experimentieren, bauen und testen mit direktem Praxisbezug“, erklärt InnoLab-Leiter Markus Ast.

©MUL/Stefanie Luschin Auch Pädagoginnen und Pädagogen konnten sich über die Möglichkeiten des InnoLabs informieren.

Von der Idee bis zum fertigen Prototyp

Nicht nur Schulen profitieren vom neuen Innovationszentrum. Auch Studierende der Montanuniversität erhalten Zugang zu modern ausgestatteten Arbeitsplätzen für Übungen, Projektarbeiten sowie Bachelor- und Masterarbeiten. Das Ziel: Ideen möglichst rasch in funktionierende Prototypen umzusetzen und wissenschaftliches Arbeiten mit modernster Technik zu verbinden. Mit dem InnoLab setzt die Montanuniversität ein klares Zeichen für die Förderung von MINT-Fächern.