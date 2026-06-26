Die Hitzewelle erreicht mit 37 Grad jetzt ihren Höhepunkt in der Steiermark

Am Wochenende erreicht die Hitzewelle in der Steiermark ihren Höhepunkt. In Graz startet der Samstag bereits ungewöhnlich warm, am Nachmittag klettern die Temperaturen auf bis zu 37 Grad.

Die Temperaturen liegen zwischen 14 und 20 Grad, in Graz örtlich sogar bei 23 Grad. Damit beginnt der Tag vielerorts bereits sommerlich warm.

Die Temperaturen liegen zwischen 14 und 20 Grad, in Graz örtlich sogar bei 23 Grad. Damit beginnt der Tag vielerorts bereits sommerlich warm.

Schon in den frühen Morgenstunden ist von Erfrischung kaum etwas zu spüren. Die Temperaturen liegen zwischen 14 und 20 Grad, in Graz örtlich sogar bei 23 Grad. Damit beginnt der Tag vielerorts bereits sommerlich warm.

Bis zu 37 Grad am Nachmittag

Im Laufe des Tages scheint nahezu ununterbrochen die Sonne. Der Himmel bleibt größtenteils wolkenlos, lediglich über den Bergen können sich vereinzelt kleine Quellwolken bilden. Die Temperaturen steigen bis zum späten Nachmittag auf 33 bis 37 Grad. Damit zählt der Samstag zu den bislang heißesten Tagen des Jahres. Die extreme Hitze kann den Kreislauf stark belasten. Besonders Kinder, ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen sollten direkte Sonneneinstrahlung möglichst meiden, ausreichend trinken und körperliche Anstrengungen in die kühleren Morgen- oder Abendstunden verlegen.