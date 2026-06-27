Schwieriger Einsatz : Verletzte Person über Fenster gerettet

Eine verletzte Person musste am Freitagmorgen im Ortsgebiet von Weng (Bezirk Liezen) über ein Fenster aus einem Wohnhaus gerettet werden. Die Feuerwehr rückte mit Drehleiter an.

Kurz vor 6 Uhr heulten am Freitag die Sirenen in Weng (Steiermark). Die Feuerwehr wurde zu einer Tragehilfe für den Rettungsdienst alarmiert. Für die Einsatzkräfte stellte sich die Situation vor Ort als herausfordernd dar. Eine verletzte Person befand sich im ersten Obergeschoss eines Wohngebäudes und konnte aufgrund der engen baulichen Gegebenheiten nicht über das Stiegenhaus transportiert werden.

Rettung über Fenster durchgeführt

Im Gebäude war lediglich eine schmale Wendeltreppe vorhanden. Ein schonender Transport der verletzten Person über diesen Weg war dadurch nicht möglich. Die Feuerwehr entschied sich daher, die Drehleiter der Feuerwehr Liezen-Stadt nachzufordern. Mit Unterstützung der Drehleiter konnte die Person schließlich sicher über ein Fenster aus dem Gebäude gerettet werden. Anschließend wurde sie an die Flugrettung übergeben. Im Einsatz standen das HLF1 der Feuerwehr Weng mit acht Personen, die Drehleiter der Feuerwehr Liezen-Stadt, die Rettungsabteilung Admont, die Polizei sowie der Notarzthubschrauber C14.