Steirer räumt rund 30.000 Euro Bonusgewinn ab

Kein Sechser bei der Lotto-Ziehung am Freitag, doch in der Steiermark gab es trotzdem Grund zur Freude: Ein Spielteilnehmer gewann rund 30.000 Euro.

Bei der Lotto-Ziehung „6 aus 45“ am Freitag ist kein Sechser gelungen, der Jackpot steigt damit auf 1,3 Millionen Euro. Trotzdem gab es in der Steiermark einen beachtlichen Gewinn, wie die „Österreichischen Lotterien“ informieren. Im Rahmen der Bonusziehung ging knapp die Hälfte der ausgelobten Summe an einen Spielteilnehmer aus dem Bundesland. Dieser darf sich über rund 30.000 Euro freuen.

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Weitere Glückpilze in Österreich

Auch in anderen Bundesländern gab es Glückspilze: Ein Joker-Gewinn in Wien brachte mehr als 146.000 Euro, ein Fünfer mit Zusatzzahl in Salzburg rund 66.000 Euro. Da kein Sechser erzielt wurde, geht es bei der nächsten Ziehung am Sonntag um einen Jackpot von garantiert 1,3 Millionen Euro.