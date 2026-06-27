Hitze in der Steiermark: Caritas bittet um Nachbarschaftshilfe

Die Hitze bleibt und sie trifft jene am härtesten, die kaum ausweichen können. In Graz, Voitsberg und der ganzen Steiermark bittet die Caritas jetzt: Schau auf Nachbarn, Ältere und Kranke.

Die anhaltende Hitze macht vielen Menschen zu schaffen. Weil auch dieses Wochenende hohe Temperaturen von bis zu 38 Grad erwartet werden, richtet Caritasdirektorin Nora Tödtling-Musenbichler einen klaren Appell an die Steirer: „Achten wir aufeinander! Sei es in der Nachbarschaft, im Wohnhaus oder auf der Straße“. Gerade ältere, kranke oder alleinlebende Menschen können bei großer Hitze rasch Hilfe brauchen. Tödtling-Musenbichler bittet deshalb darum, nicht wegzuschauen. Ihr Vorschlag: „Sprechen wir Menschen an; tätigen wir Einkäufe für Ältere oder Kranke, damit sie sich nicht der Hitze aussetzen müssen.“

In kühlen Orte aufhalten

Wer die eigene Wohnung nicht gut kühl halten kann, findet auch in Graz und den Regionen Möglichkeiten zur Abkühlung. Die Caritas verweist unter anderem auf die Bahnhofsmission in Graz. Auch Kirchen in der Steiermark stehen offen. Dazu sagt Tödtling-Musenbichler: „Menschen, die ihr Zuhause nicht gut kühl halten können, sind in Graz in die Bahnhofsmission eingeladen. Steiermarkweit sind die Kirchen geöffnet, auch dort oder in Parks kann man sich aufhalten und Abkühlung finden, oft gibt es dort Trinkbrunnen“.

©Caritas In Graz und Voitsberg verweist die Caritas auf kühle Aufenthaltsorte für Menschen, die der Hitze kaum ausweichen können.

Hilfe in Voitsberg und in Gaz

Auch in Voitsberg gibt es ein Angebot gegen die Hitze. Der Pfarrhof Voitsberg bietet unter dem Titel „Keep Cool“ täglich von 7 bis 19 Uhr einen kühlen Aufenthaltsort. In Graz ist während der Woche außerdem die Caritas-Zentrale Paulinum in der Grabenstraße 39 geöffnet. Dort können Menschen von 8 bis 17 Uhr einen temperierten Aufenthaltsort nutzen. Die Caritasdirektorin verweist auch auf die Empfehlungen des steirischen Hitzeschutzplans. Wer die Wohnung kühl halten kann, soll nach Möglichkeit zuhause bleiben. Wichtig ist auch, Räume zu verdunkeln und in der Nacht zu lüften. Außerdem rät Tödtling-Musenbichler dazu, viel Wasser zu trinken. Aktivitäten in der größten Hitze sollten vermieden werden. Laut Prognosen bleibt die große Hitze bis weit in die nächste Woche hinein bestehen.