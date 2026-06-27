Schwerer Sturz beim Überholen: Radfahrer im Spital

Ein Radfahrer stürzte Samstagfrüh in St. Margarethen bei Knittelfeld schwer. Passiert ist es beim Überholen eines Autos - laut Polizei ohne Zusammenstoß.

Am Samstag, dem 27. Juni 2026, kam es gegen 7.20 Uhr in Mitterbach zu einem schweren Fahrradunfall. Ein 46-jähriger Mann aus dem Bezirk Murtal war auf dem Brandnerhubeweg talwärts unterwegs. Dort wollte er einen Wagen überholen, der von einer 64-jährigen Frau aus dem Bezirk Murtal gelenkt wurde. Beim Überholmanöver kam der Radfahrer aus bislang unbekannter Ursache zu Sturz. Er erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach übereinstimmenden Angaben der beiden Beteiligten kam es zu keiner Berührung zwischen dem Fahrrad und dem Auto.

Ins LKH gebracht

Der verletzte Mann wurde vom Österreichischen Roten Kreuz versorgt und in das LKH Judenburg eingeliefert. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Auch ihre Mitfahrerinnen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Die Polizei führte mit beiden Beteiligten Alkotests durch. „Die mit beiden Beteiligten durchgeführten Alkotests verliefen negativ“, so die Landespolizeidirektion Steiermark.