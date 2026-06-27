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Foto auf 5min.at zeigt die L228.
Die Radfahrerin geriet laut Polizei auf die Fahrbahn der L228 und stürzte.
Oedt bei Feldbach
27/06/2026
Ins LKH eingeliefert

Radfahrerin wurde schwarz vor Augen – dann geriet sie auf Landstraße

Eine 52-jährige Radfahrerin aus dem Bezirk Südoststeiermark ist Samstagfrüh auf der L228 bei Feldbach gestürzt. Zuvor soll ihr plötzlich schlecht geworden sein.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(119 Wörter)
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Samstagfrüh, 27. Juni 2026, war eine 52-jährige Radfahrerin aus dem Bezirk Südoststeiermark mit ihrem Rennrad unterwegs. Sie fuhr auf dem Radweg entlang der L228 von Oedt bei Feldbach kommend in Richtung Gnas. Gegen 8.10 Uhr wurde der Frau nach eigenen Angaben plötzlich schlecht. Kurz darauf sei ihr schwarz vor den Augen geworden. In der Folge geriet sie auf die Fahrbahn der L228. Dort kam die 52-Jährige ohne Fremdbeteiligung zu Sturz. Laut Landespolizeidirektion Steiermark erlitt sie dabei schwere Verletzungen. Das Rote Kreuz und ein Notarzt versorgten die verletzte Radfahrerin noch vor Ort. Anschließend wurde sie in das LKH Feldbach gebracht. Dort wurde sie stationär aufgenommen.

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