Radfahrerin wurde schwarz vor Augen – dann geriet sie auf Landstraße

Samstagfrüh, 27. Juni 2026, war eine 52-jährige Radfahrerin aus dem Bezirk Südoststeiermark mit ihrem Rennrad unterwegs. Sie fuhr auf dem Radweg entlang der L228 von Oedt bei Feldbach kommend in Richtung Gnas. Gegen 8.10 Uhr wurde der Frau nach eigenen Angaben plötzlich schlecht. Kurz darauf sei ihr schwarz vor den Augen geworden. In der Folge geriet sie auf die Fahrbahn der L228. Dort kam die 52-Jährige ohne Fremdbeteiligung zu Sturz. Laut Landespolizeidirektion Steiermark erlitt sie dabei schwere Verletzungen. Das Rote Kreuz und ein Notarzt versorgten die verletzte Radfahrerin noch vor Ort. Anschließend wurde sie in das LKH Feldbach gebracht. Dort wurde sie stationär aufgenommen.