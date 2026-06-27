Tausende Feuerwehrleute zeigten in der Steiermark ihr Können

In St. Margarethen an der Raab stand an diesem Wochenende alles im Zeichen der steirischen Feuerwehren. Beim Landesfeuerwehrtag wurde gekämpft, gefeiert und ein Lebensretter geehrt.

In St. Margarethen an der Raab zeigten steirische Feuerwehren bei Bewerb, Messe und Fest, wie viel Können, Teamgeist und Ehrenamt hinter ihrem Einsatz steckt.

In St. Margarethen an der Raab zeigten steirische Feuerwehren bei Bewerb, Messe und Fest, wie viel Können, Teamgeist und Ehrenamt hinter ihrem Einsatz steckt.

Bereits zum 142. Mal trafen sich Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner, Ehrengäste und Besucher zum Landesfeuerwehrtag. Heuer ging das größte Treffen der steirischen Feuerwehren in St. Margarethen an der Raab über die Bühne. Zum 60. Mal wurde dabei auch der Landesfeuerwehr-Leistungsbewerb ausgetragen. Im Mittelpunkt standen nicht politische Reden, sondern das, was die Feuerwehren ausmacht: Können, Teamgeist und Kameradschaft.

Bewerb im Stadion

Beim Landesfeuerwehr-Leistungsbewerb zählte jeder Handgriff. Die Gruppen traten im Edi-Glieder-Stadion und beim Staffellauf an. Genauigkeit und Schnelligkeit waren dabei entscheidend. In der Kategorie Bronze sind die Positionen fix vergeben. Top-Teams schaffen den Löschangriff in rund 30 Sekunden. Ein rund 180-köpfiger Landesbewerterstab unter der Leitung von Christian Leitgeb bewertete die Leistungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Retter geehrt

Ein besonderer Moment war die Ehrung von Anton Harzl. Der langjährige Feuerwehrmann der Feuerwehr Wald bei Stainz wurde mit der Lebensrettermedaille des Landes Steiermark ausgezeichnet. Er hatte einem Mann das Leben gerettet, der sich bei Waldarbeiten lebensgefährlich verletzt hatte. Überreicht wurden die Auszeichnungen im Rahmen des Landesfeuerwehrtages unter anderem von Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) und Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP).

Messe und Fest

Auch abseits der Bewerbsbahnen war viel los. Bei der T.S.F. Erlebnismesse präsentierten mehr als 60 Aussteller auf rund 1,6 Hektar Neuheiten und Produkte aus den Bereichen Technik, Sicherheit und Freizeit. Am Freitagabend sorgte Radio Flamingo mit dem Schlagergarten für Stimmung im Festzelt. Am Samstag folgte die große Schlusskundgebung mit Siegerehrung. Danach klang das Wochenende mit Musik und gemütlichem Beisammensein aus.

Viele halfen mit

Organisiert wurde der Landesfeuerwehrtag von den Freiwilligen Feuerwehren Goggitsch, Hofstätten an der Raab, St. Margarethen an der Raab, Sulz und Takern II. Die Leitung hatte Abschnittsfeuerwehrkommandant Gerald Friedheim. Mitgewirkt haben auch der Bereichsfeuerwehrverband Weiz, die Marktgemeinde St. Margarethen an der Raab, die Gemeinde Hofstätten an der Raab und der Landesfeuerwehrverband Steiermark. So wurde das Wochenende nicht nur ein Bewerb, sondern auch ein starkes Zeichen für das Feuerwehrwesen in der Steiermark.