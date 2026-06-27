Steiermark im Hitzemodus: Hier wurden 34,5 Grad gemessen

In der Steiermark hat der Sommer am Samstag ordentlich aufgedreht: Bis 16.45 Uhr wurden 34,5 Grad gemessen. Dazu gab es viel Sonne und kaum Abkühlung.

In Graz Straßgang zeigte das Thermometer der Geosphere Austria am Samstag, dem 27. Juni 2026, bis 16.45 Uhr stolze 34,5 Grad an. Wer da draußen unterwegs war, hat den Sommer nicht nur gesehen, sondern auch gespürt. Die Luft war warm, der Asphalt wohl noch wärmer und ein schattiges Platzerl plötzlich sehr beliebt. Auch in der Nacht blieb es mit 19,8 Grad mild.

Sonne mit Ausdauer

Die Sonne hielt in Graz ordentlich durch. 9,5 Stunden Sonnenschein wurden berücksichtigt. Das ist genug Zeit, damit Sonnenbrillen Dauereinsatz haben und Eis schneller schmilzt, als man schauen kann. Für viele hieß das wohl: raus nur mit Wasserflasche und Kopfbedeckung.

Ein Lüfterl war dabei

Ganz still stand die Luft nicht. In Graz Straßgang wurde Wind mit 25,2 km/h gemessen. Das klingt zwar nach Bewegung, aber bei 34,5 Grad ist so ein Lüfterl eher ein kleiner Trost als die große Rettung. Trotzdem: Ein bisschen Luftzug ist besser als gar keiner, besonders wenn die Stadt in der Hitze steht.

Blick auf ganz Österreich

Auch in anderen Landeshauptstädten wurde es heiß: In Innsbruck Universität und Wien Innere Stadt wurden jeweils 38,7 Grad als Temperaturmaximum angegeben, St. Pölten kam auf 38,0 Grad, Eisenstadt auf 37,9 Grad und Linz auf 37,5 Grad. Graz Straßgang lag mit 34,5 Grad zwar darunter, doch die steirische Bilanz bleibt klar: Der Sommer hat ordentlich aufgedreht.