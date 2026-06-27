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/ ©Freiwillige Feuerwehr Kammern i.L.
Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Kammern i.L. bei einem Einsatz.
Ein Wohnmobil stand auf der A9 in Vollbrand, auch eine Böschung fing Feuer.
Kammern im Liesingtal
27/06/2026
Einsatz auf Autobahn

Vollbrand auf A9: Wohnmobil fing Feuer, Brand griff auf Böschung über

Auf der A9 stand heute Nachmittag ein Wohnmobil in Vollbrand. Drei Feuerwehren löschten mit zwei Leitungen, auch die Böschung neben der Autobahn fing Feuer.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(205 Wörter)
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Samstagnachmittag, dem 27. Juni 2026, wurden die Feuerwehren Kammern i.L., Seiz und Mautern zu einem Fahrzeugbrand auf die A9 alarmiert. Laut der Freiwilligen Feuerwehr Kammern i.L. handelte es sich um ein brennendes Wohnmobil. „Bei unserem Eintreffen stand das Wohnmobil bereits in Vollbrand“, so die Freiwillige Feuerwehr Kammern i.L.

Zwei Löschleitungen

Zuerst wurde mit einem HD-Rohr gelöscht. Zusätzlich bauten die Einsatzkräfte eine zweite Löschleitung mit C42 auf. Diese wurde anschließend vom Atemschutztrupp der Freiwilligen Feuerwehr Seiz übernommen. Damit konnte der Brand Schritt für Schritt unter Kontrolle gebracht werden. Zum Schluss kam auch die Feuerwehr Mautern zum Einsatz. Sie bedeckte das Fahrzeug mit Schaummittel. Das Schaummittel sollte mögliche letzte Glutnester ersticken. Doch nicht nur das Wohnmobil war betroffen. Auch die Böschung neben dem Fahrzeug war in Brand geraten. Deshalb bewässerten die Einsatzkräfte die Böschung im Anschluss. So sollte verhindert werden, dass das Feuer wieder aufflammt.

Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Kammern i.L. bei einem Einsatz.
©Freiwillige Feuerwehr Kammern i.L. |
Auf der A9 rückten heute Nachmittag die Feuerwehren Kammern i.L., Seiz und Mautern zu einem Wohnmobilbrand aus. Das Fahrzeug brannte bereits lichterloh.

Einsatz beendet

Nach rund eineinhalb Stunden konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Kammern i.L., Seiz und Mautern. Auch das Rote Kreuz, die Polizei und die ASFINAG waren vor Ort.

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