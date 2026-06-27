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Bild auf 5min.at zeigt den Grazer Schloßberg.
Viel Sonne und extreme Hitze: Am Sonntag sind in der Steiermark bis zu 38 Grad möglich.
Steiermark
27/06/2026
Prognose

Hitzewelle erreicht Höhepunkt am Sonntag: Bis zu 38 Grad in der Steiermark

Die Hitzewelle erreicht am Sonntag in der Steiermark ihren Höhepunkt. Bei viel Sonne sind bis zu 38 Grad möglich.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(94 Wörter)
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Am Sonntag, dem 28. Juni, steht der Steiermark der bisher heißeste Abschnitt der aktuellen Hitzewelle bevor. „Die Hitzewelle erreicht mit Höchstwerten zwischen 34 und 38 Grad ihren Höhepunkt“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Bis weit in den Vormittag hinein scheint die Sonne von einem wolkenlosen Himmel. Später bilden sich über den Bergen zwar mehr Quellwolken, diese bleiben aber flach und damit ohne Auswirkungen. Regen oder Gewitter sind laut Prognose nicht zu erwarten. Der Wind aus Südost lebt etwas auf.

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