Hitzewelle erreicht Höhepunkt am Sonntag: Bis zu 38 Grad in der Steiermark

Am Sonntag, dem 28. Juni, steht der Steiermark der bisher heißeste Abschnitt der aktuellen Hitzewelle bevor. „Die Hitzewelle erreicht mit Höchstwerten zwischen 34 und 38 Grad ihren Höhepunkt“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Bis weit in den Vormittag hinein scheint die Sonne von einem wolkenlosen Himmel. Später bilden sich über den Bergen zwar mehr Quellwolken, diese bleiben aber flach und damit ohne Auswirkungen. Regen oder Gewitter sind laut Prognose nicht zu erwarten. Der Wind aus Südost lebt etwas auf.