Frontalcrash fordert vier Schwerverletzte – zwei Hubschrauber im Einsatz

Am heutigen Samstagabend kollidierten auf der B320 zwei Autos frontal miteinander. Vier Personen wurden dabei schwer verletzt. Zwei Rettungshubschrauber standen im Einsatz.

Heute kam es in Wörschach (Liezen) zu einem Frontalcrash und vier Schwerverletzten.

Heute kam es in Wörschach (Liezen) zu einem Frontalcrash und vier Schwerverletzten.

Gegen 18 Uhr kam es auf der Ennstal-Straße (B320) zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Nach bisherigen Ermittlungen geriet ein 28-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Gmünd aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Wagen eines 49-jährigen Lenkers aus dem Bezirk Liezen.

Verletzte wurden in Krankenhäuser geflogen

Beide Fahrzeuglenker sowie deren Beifahrer – ein 32-jähriger Mann und eine 54-jährige Frau – erlitten schwere Verletzungen, teilt die Polizei mit. Zwei der Verletzten wurden vom Roten Kreuz in das LKH Rottenmann eingeliefert. Eine Person wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 14 in das DKH Schladming geflogen, eine weitere mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 17 in das LKH Leoben transportiert. Beide Lenker waren nicht alkoholisiert.

14 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort

Die Freiwillige Feuerwehr Wörschach stand mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften im Einsatz. Die B320 war für rund eineinhalb Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet, heißt es abschließend.