250 Jahre Stiftsbibliothek Admont: Warum sie als „achtes Weltwunder“ gilt

Sie gilt als die größte Klosterbibliothek der Welt und begeistert jedes Jahr Tausende Besucher. Heuer feiert die Stiftsbibliothek Admont ihr 250-jähriges Bestehen, ein Jubiläum für eines der beeindruckendsten Bauwerke Österreichs.

Ob prachtvolle Architektur, jahrhundertealte Bücher oder lichtdurchflutete Säle, die Stiftsbibliothek Admont zählt zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Steiermark. Im Jahr 1776 wurde sie fertiggestellt, heute gilt sie als Meisterwerk des europäischen Spätbarocks und zieht Gäste aus aller Welt an. Auf rund 70 Metern Länge beherbergt die Bibliothek mehr als 60.000 Bücher im historischen Saal. Insgesamt umfasst der Bestand rund 200.000 Werke, darunter wertvolle Handschriften aus dem 8. Jahrhundert und seltene Frühdrucke.

Warum die Bibliothek als „achtes Weltwunder“ gilt

Schon kurz nach ihrer Fertigstellung erhielt die Bibliothek einen außergewöhnlichen Beinamen: „Achtes Weltwunder“. Verantwortlich dafür ist das harmonische Zusammenspiel aus Architektur, Kunst und Wissen. Der österreichische Barockbaumeister Josef Hueber entwarf den Saal bewusst hell und offen. Riesige Fenster lassen Tageslicht in den Raum strömen und verleihen der Bibliothek ihre unverwechselbare Atmosphäre. Ergänzt wird das Gesamtkunstwerk durch monumentale Deckenfresken von Bartolomeo Altomonte sowie die eindrucksvollen Skulpturen von Josef Stammel.

Ein Wunder nach der Brandkatastrophe

Dass Besucher die Bibliothek heute überhaupt noch bewundern können, grenzt an ein Wunder. Beim verheerenden Brand des Stiftes Admont im Jahr 1865 wurden große Teile der Anlage zerstört. Die weltberühmte Bibliothek blieb jedoch nahezu unversehrt und zählt deshalb bis heute zu den bedeutendsten Kulturschätzen Österreichs. Längst begeistert die Bibliothek nicht mehr nur Besucher vor Ort. Auf Social Media und in internationalen Medien hat sie sich zu einem weltweiten Publikumsmagneten entwickelt. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt sie, nachdem US-Talkshowlegende Oprah Winfrey das Stift Admont in ihrem Buchclub empfahl. Auch beim Eurovision Song Contest rückte die Bibliothek ins internationale Rampenlicht: Die spätere Siegerin Dara aus Bulgarien war in ihrem Video-Einspieler virtuell in der Bibliothek zu sehen.

Jubiläumsjahr mit besonderer Bedeutung

Zum 250-jährigen Jubiläum steht die Bibliothek heuer noch stärker im Mittelpunkt. Das Benediktinerstift lädt Besucher ein, das einzigartige Zusammenspiel aus Geschichte, Architektur und Kunst selbst zu erleben. Wer den lichtdurchfluteten Bibliothekssaal einmal betreten hat, versteht schnell, warum die Stiftsbibliothek Admont seit einem Vierteljahrtausend Menschen aus aller Welt in ihren Bann zieht.