Spannung um ORF-Steiermark: Diese bekannten Gesichter wollen Landesdirektor werden

Im ORF stehen wichtige Personalentscheidungen bevor. Für die Leitung des Landesstudios Steiermark werden mehrere bekannte Namen gehandelt. Besonders eine prominente ZiB-Moderatorin gilt als aussichtsreiche Kandidatin.

Zu den prominentesten Namen gehört ZiB-Moderatorin Nadja Bernhard. Die gebürtige Steirerin, die in Leibnitz maturierte, wird seit Längerem als aussichtsreiche Kandidatin gehandelt.

Zu den prominentesten Namen gehört ZiB-Moderatorin Nadja Bernhard. Die gebürtige Steirerin, die in Leibnitz maturierte, wird seit Längerem als aussichtsreiche Kandidatin gehandelt.

Mit der Neubesetzung der Landesdirektionen beginnt beim ORF eine spannende Personalrunde. Noch bis 14. Juli können Bewerbungen für die Leitung der neun Landesstudios eingereicht werden. Besonders aufmerksam wird dabei auf die Steiermark geblickt, wo sich mehrere bekannte Mediengesichter Chancen auf den Chefsessel ausrechnen.

Nadja Bernhard zählt zu den Favoritinnen

Zu den prominentesten Namen gehört ZiB-Moderatorin Nadja Bernhard. Die gebürtige Steirerin, die in Leibnitz maturierte, wird seit Längerem als aussichtsreiche Kandidatin gehandelt. Da der ORF künftig mehrere Landesstudios mit Frauen besetzen möchte, könnten ihre Chancen zusätzlich steigen. Nach aktuellen Informationen sollen insgesamt drei bis vier der neun Landesdirektionen künftig von Frauen geführt werden. Derzeit gilt lediglich die Tiroler Landesdirektorin Esther Mitterstieler als fix. Neben Bernhard werden auch zahlreiche Persönlichkeiten aus dem ORF Steiermark mit einer Bewerbung in Verbindung gebracht.

Dazu zählen: Sigrid Hroch , Programmchefin von Radio Steiermark

, Programmchefin von Radio Steiermark Wolfgang Schaller , Chefredakteur des ORF Steiermark

, Chefredakteur des ORF Steiermark Franz Neger , Moderator

, Moderator Bernd Pratter, Leiter der Musikredaktion von Radio Steiermark

Leiter der Musikredaktion von Radio Steiermark Auch Paul Prattes, vielen Steirern als „Wetterpauli“ bekannt, wird als möglicher Bewerber genannt.

Hohe Anforderungen an den neuen Landesdirektor

Wer künftig die Leitung übernimmt, muss zahlreiche Voraussetzungen erfüllen. Neben Führungserfahrung und strategischem Denken verlangt der ORF unter anderem fundierte Kenntnisse des ORF-Gesetzes, organisatorische Fähigkeiten sowie soziale Kompetenz und Erfahrung im Medienmanagement oder einer vergleichbaren Führungsfunktion. Wer letztlich das Landesstudio Steiermark führen wird, entscheidet sich erst nach Ablauf der Bewerbungsfrist und dem Auswahlverfahren.