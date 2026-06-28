Nach Tod der Mutter: Sohn hebt 26.000 Euro vom Konto ab, Prozess endet überraschend

Ein 51-Jähriger aus der Obersteiermark überwies sich nach dem Tod seiner Mutter mehrere Tausend Euro von ihrem Konto und hob zusätzlich Bargeld ab. Vor Gericht musste er sich deshalb wegen Untreue verantworten.

Nach dem Tod seiner Mutter überwies sich der Mann laut Anklage in zwei Schritten insgesamt 21.000 Euro auf sein eigenes Konto. Zusätzlich behob er weitere 5.000 Euro in bar. Das Problem: Die Verlassenschaft war zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Damit war der 51-Jährige rechtlich noch nicht berechtigt, über das Vermögen seiner verstorbenen Mutter zu verfügen. Vor dem Landesgericht Leoben musste sich der bisher unbescholtene Obersteirer deshalb wegen des Verdachts der Untreue verantworten. Die Staatsanwaltschaft hielt fest, dass das Geld erst nach Abschluss des Verlassenschaftsverfahrens hätte verwendet werden dürfen. Der korrekte Weg wäre über den zuständigen Notar gewesen.

Verfahren endet ohne Verurteilung

Obwohl der Angeklagte zunächst angegeben hatte, nicht gewusst zu haben, dass sein Vorgehen unzulässig gewesen sei, schlug die Staatsanwaltschaft eine Diversion vor. Ausschlaggebend waren unter anderem seine bisherige Unbescholtenheit und die Möglichkeit einer vollständigen Schadenswiedergutmachung. Auch das Gericht schloss sich diesem Vorschlag an.

Geldbuße und Schadenswiedergutmachung

Der 51-Jährige erklärte sich bereit, die Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen, den entstandenen Schaden zu ersetzen und zusätzlich eine Geldbuße von 2.400 Euro zu bezahlen. Da er sich derzeit in einer finanziell schwierigen Lage befindet, darf er sowohl die Schadenswiedergutmachung als auch die Geldbuße innerhalb von sechs Monaten in Raten begleichen. Damit endet das Verfahren ohne strafrechtliche Verurteilung und ohne Vorstrafe. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sämtliche Auflagen fristgerecht erfüllt werden.