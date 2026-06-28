Bis zu 38 Grad: Die Steiermark steuert auf den heißesten Tag des Jahres zu

Die Steiermark steht vor dem heißesten Tag der aktuellen Hitzewelle. Laut Geosphere Austria steigen die Temperaturen heute auf bis zu 38 Grad. Erst in der kommenden Woche zeichnet sich langsam eine Wetteränderung ab.

„Am Sonntag erreicht die Hitzewelle mit Höchstwerten zwischen 34 und 38 Grad ihren Höhepunkt“, prognostiziert Geosphere Austria.

„Am Sonntag erreicht die Hitzewelle mit Höchstwerten zwischen 34 und 38 Grad ihren Höhepunkt“, prognostiziert Geosphere Austria.

Wer heute ins Freie muss, sollte sich auf extreme Temperaturen einstellen. „Am Sonntag erreicht die Hitzewelle mit Höchstwerten zwischen 34 und 38 Grad ihren Höhepunkt“, prognostiziert Geosphere Austria. Bereits am Vormittag scheint die Sonne nahezu ungehindert von einem wolkenlosen Himmel. Erst später bilden sich über den Bergen einige Quellwolken. Diese bleiben meist harmlos, lediglich im Oberen Murtal sind laut den Meteorologen erste Wärmegewitter nicht ausgeschlossen. Dazu weht zeitweise mäßiger Südostwind. Bereits am Samstag wurden 34,5 Grad in der Steiermark gemessen, 5 Minuten hat berichtet: Steiermark im Hitzemodus: Hier wurden 34,5 Grad gemessen.

Kreislauf besonders gefordert

Mit Temperaturen deutlich über 30 Grad wird die Hitze vielerorts zur Belastung. Besonders ältere Menschen, Kinder und Personen mit Vorerkrankungen sollten körperliche Anstrengungen vermeiden, ausreichend trinken und direkte Sonneneinstrahlung möglichst meiden.. Auch in den Wohnräumen empfiehlt es sich, nur in den frühen Morgenstunden oder spät am Abend zu lüften und tagsüber Fenster sowie Rollläden geschlossen zu halten.

Kaum Abkühlung in der Nacht

Wer auf kühlere Temperaturen hofft, braucht Geduld. Am Abend lösen sich die wenigen Quellwolken rasch wieder auf. In der Nacht bleibt es laut Geosphere überwiegend sternenklar. Nur über der westlichen Obersteiermark können vereinzelt Restwolken von Gewittern durchziehen. Die Temperaturen gehen lediglich auf 22 bis 16 Grad zurück, vielerorts bleibt es also auch in der Nacht ungewöhnlich warm.

Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar? Ich fühle mich sehr belastet, sogar mein Kreislauf spielt verrückt. Ich merke schon, dass es mich körperlich belastet und ich häufiger Pausen einlege. Mit einem Eis/einem kühlen Getränk ist alles halb so wild. Ich komme sehr gut mit Hitze klar, es könnte noch wärmer sein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Montag bleibt extrem heiß

Eine Entspannung ist zunächst nicht in Sicht. Auch der Montag bringt vor allem im Süden und Osten der Steiermark erneut hochsommerliche Temperaturen. Geosphere erwartet 32 bis 37 Grad, wobei die höchsten Werte erneut im Raum Graz erreicht werden. Während es dort trocken bleibt, können sich in der nördlichen Obersteiermark am Nachmittag kräftige Wärmegewitter entwickeln. Erst gegen Ende der kommenden Woche dürfte die Hitzewelle allmählich nachlassen.