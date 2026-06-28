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Symbolfoto
auf dem bild von 5min.at ist ein verunfalltes motorrad zu sehen, davor ein pannendreieck.
Zwischen den Ausfahrten Knittelfeld West und Knittelfeld Ost verlor ein Motorradfahrer aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seine Maschine.
Knittelfeld
28/06/2026
Biker verletzt

Biker prallt gegen Leitschiene: S36 nach schwerem Unfall zeitweise gesperrt

Ein Motorradfahrer verlor auf der S36 bei Knittelfeld die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen eine Leitschiene und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(120 Wörter)
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Der Unfall ereignete sich gegen 22.36 Uhr auf der S36 Murtal Schnellstraße in Fahrtrichtung Wien. Zwischen den Ausfahrten Knittelfeld West und Knittelfeld Ost verlor ein Motorradfahrer aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seine Maschine. Der Lenker kollidierte mit einer Leitschiene und kam schließlich im Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Liegen.

Rettungshubschrauber landet auf der Schnellstraße

Neben dem Roten Kreuz und der Polizei wurden auch die Feuerwehren Knittelfeld und Kobenz alarmiert. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Rettungshubschrauber Christophorus 17 angefordert. Der Verletzte wurde anschließend per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Während des Rettungseinsatzes musste die S36 in Fahrtrichtung Wien vollständig gesperrt werden.

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