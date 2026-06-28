Einsatz auf A2: Feuerwehr rückt wegen Kleinbus und Farbkübeln aus

Ein Kleinbus kam am Sonntag, dem 28. Juni auf der A2 ins Schleudern und blieb entgegen der Fahrtrichtung stehen. Zusätzlich sorgten ausgelaufene Farbkübel für einen Feuerwehreinsatz.

Die Feuerwehr Untergrossau wurde heute gegen 10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A2 in Fahrtrichtung Wien alarmiert. Ein Kleinbus war aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern geraten, drehte sich um 180 Grad und kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung auf der Überholspur zum Stillstand.

Fahrzeug prallt gegen Betonleitwand

Zusätzlich zum Dreher prallte der Kleinbus mit dem Heck gegen die Betonleitwand. Dabei wurde das Fahrzeug stark beschädigt, eine Weiterfahrt war nicht mehr möglich. Durch den Aufprall verrutschte auch die Ladung im hinteren Bereich. Mehrere Farbkübel fielen um und verteilten sich auf der Fahrbahn.

©Feuerwehr Untergrossau

Feuerwehr entfernt ausgelaufene Farbe

Die Einsatzkräfte konnten die ausgetretene Farbe noch rechtzeitig vor dem Eintrocknen entfernen. Mithilfe eines HD-Rohres wurde die Fahrbahn gereinigt und wieder sicher gemacht. Da die Hecktüren des Kleinbusses durch den Unfall stark verzogen waren, musste der Laderaum mit einem hydraulischen Spreizer geöffnet werden. Die hohen Temperaturen von über 30 Grad stellten für die eingesetzten Kräfte eine zusätzliche Belastung dar. Im Einsatz standen die Feuerwehr Untergrossau mit HLF1 und MTFA, die Feuerwehr Hochenegg als Einsatzleitung, die Feuerwehr Obergroßau sowie Polizei und ASFINAG.