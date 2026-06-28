Auto kracht in Haus: Mädchen auf der Couch hatte riesiges Glück

Ein spektakulärer Verkehrsunfall hat sich am Samstagmorgen in der Steiermark ereignet. Ein Auto krachte durch einen Zaun in ein Wohnhaus – ein Mädchen im Wohnzimmer hatte mehr als einen Schutzengel.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstag (28. Juni) in der Früh in Hörmsdorf in der Marktgemeinde Eibiswald (Bezirk Deutschlandsberg) ereignet. Der Fahrer wurde nur leicht verletzt. Besonders großes Glück hatte auch ein Mädchen, das sich zum Unfallzeitpunkt im Wohnzimmer des Hauses befand.

Durch den Zaun und gegen die Hausmauer

Aber der Reihe nach: Die Freiwillige Feuerwehr Hörmsdorf wurde um 7.46 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Person alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Polizei bereits vor Ort, der leicht verletzte Lenker wurde vom Roten Kreuz versorgt. Die Florianis schildern den spektakulären Unfallhergang wie folgt: „Das Fahrzeug hatte zuvor einen Thujenzaun durchbrochen, prallte anschließend gegen eine Hausmauer, drehte sich dabei, wurde von der Mauer zurückgeschleudert und kam schließlich quer im Garten teilweise hinter einem Baum zum Stillstand.“ Aufgrund der ungewöhnlichen Endlage war für die Einsatzkräfte zunächst kaum nachvollziehbar, wie das Fahrzeug in diese Position gekommen war.

Mädchen im Wohnzimmer hatte großes Glück

Besonders dramatisch: Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich ein Mädchen im Wohnzimmer direkt hinter der Kollisionsstelle auf einem Sofa. Die Feuerwehr betont, dass das Kind großes Glück hatte: „Es blieb unverletzt, obwohl am Haus erheblicher Schaden entstand und beim Anprall sogar Ziegel verschoben wurden.“ Ein hinzugezogener Baumeister bestätigte später, dass die Stabilität des Hauses nicht beeinträchtigt wurde.

Baum musste entfernt werden

Die Feuerwehr sicherte zunächst die Unfallstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Nach Freigabe durch die Polizei begann die Bergung des Unfallwagens. Dafür mussten die verbliebene Hecke sowie Teile eines Baumes mit einer Motorsäge entfernt werden. Anschließend wurde das Auto mithilfe einer Seilwinde aus dem Garten gezogen und an den Abschleppdienst übergeben. Die Freiwillige Feuerwehr Hörmsdorf stand mit zwei Fahrzeugen und acht Mitgliedern rund eineinhalb Stunden im Einsatz.