Formel 1: Hunderte Einsatzkräfte sorgen für sichere Renntage am Red Bull Ring

Das Formel-1-Event am Red Bull Ring in Spielberg erreicht mit dem heutigen Sonntag seinen Höhepunkt und sorgt für großen Andrang. Der Grand Prix von Österreich beginnt um 15 Uhr. Für die Sicherheit sorgen hunderte Einsatzkräfte.

Österreich-Grand-Prix

Bereits am heutigen Vormittag besuchen Landeshauptmann Mario Kunasek und Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom die Mitglieder des behördlichen und des polizeilichen Einsatzstabes, die beide am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg stationiert sind. Hunderte Mitarbeiter von Einsatzorganisationen wie Polizei, Rotem Kreuz und Freiwilliger Feuerwehr sowie von verschiedenen Behörden müssen eng und intensiv zusammenarbeiten, um ein Sportevent wie das Formel 1-Rennen in Spielberg mit Hunderttausenden Besuchern sicher abwickeln zu können, heißt es in einer Aussendung des Landes Steiermark.

Kunasek: „Vielen Dank für die vorausschauende Arbeit“

Landeshauptmann Mario Kunasek betonte: „Was die Besucher hier erleben und was so selbstverständlich erscheint, ist das Ergebnis Ihres Engagements, Ihrer Professionalität und von viel Arbeit im Hintergrund. Sie tragen viel Verantwortung und treffen Entscheidungen mit großer Umsicht. Vielen Dank für Ihre vorausschauende Arbeit. Erst dadurch können Zehntausende Menschen hier diese Veranstaltung unbeschwert genießen. Sie geben den Menschen das Gefühl, dass sie sich verlassen können – und das ist von unschätzbarem Wert.“

Khom: „Ihr Einsatz ist unverzichtbar“

Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom unterstrich gegenüber den zahlreichen Einsatzkräften, die für Sicherheit sorgen: „Damit ein Großereignis wie die Formel 1 in Spielberg sicher und reibungslos über die Bühne gehen kann, braucht es den professionellen Einsatz zahlreicher Helferinnen und Helfer im Hintergrund. Vielen Dank an alle, die ehrenamtlich oder hauptamtlich mit großem Engagement und hoher Professionalität für die Sicherheit der Besucher sorgen. Ihr Einsatz ist unverzichtbar und trägt wesentlich dazu bei, dass sich Gäste aus aller Welt in der Steiermark willkommen und gut aufgehoben fühlen. Ohne unsere Einsatzkräfte wäre die Durchführung von Veranstaltungen wie der Formel 1 undenkbar.“

Landesspitze bedankt sich bei Einsatzkräften

Die Landesspitze bedankte sich bei den Einsatzkräften – angeführt von der behördlichen Einsatzleiterin, Bezirkshauptfrau Nina Pölzl, und dem Polizei-Kommandanten, Oberstleutnant Andreas Tafeit – für ihren professionellen Dienst und überbrachte als kleine Präsente Jausenkörbe, wird weiters mitgeteilt. Nach dem Besuch in der Einsatzzentrale am Bundesheerareal besuchten Kunasek und Khom auch Kräfte von Polizei, Feuerwehren und Rotem Kreuz, die direkt an der Rennstrecke im Einsatz sind. Dort leiten Rudolf Schlager und Hansjörg Santner die polizeilichen Aufgaben, die Feuerwehren unterstehen dem Kommando von Erwin Grangl, beim Roten Kreuz ist dies Bernd Peer, heißt es.

©Land Steiermark/Puchinger Landeshauptmann Mario Kunasek und Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom besuchten den behördlichen und polizeilichen Einsatzstab am Tag des Formel 1-Rennens in Zeltweg.

Unzählige Einsatzkräfte vor Ort

Die Vertreter der Bezirkshauptmannschaft Murtal, des Landes Steiermark, des Bezirkspolizeikommandos Murtal sowie des Österreichischen Bundesheeres und der Einsatzorganisationen beobachten an den drei Trainings- und Renntagen die Entwicklungen rund um die Großveranstaltung am Red Bull Ring, die Verkehrslage und koordinieren die Einsätze der Sicherheitsbehörden und Einsatzorganisationen, wird abschließend mitgeteilt.