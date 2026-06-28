In Lebensgefahr: Motorradfahrer (71) nach Kollision mit Auto verletzt

Gegen 10.10 Uhr näherte sich eine 66-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit ihrem Auto vom Parkplatz des Ökoparks (Ortsteil Safenau) kommend der Kreuzung mit der Hartbergerstraße (L401) und wollte nach links in Richtung Hartberg einbiegen. Als sie laut ihren Angaben an der Haltelinie anhielt kam es zu einer Kollision mit einem Motorrad, gelenkt von einem 71-Jährigen aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, der in Richtung Bad Waltersdorf unterwegs war.

Mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Wie die Polizei weiter mitteilt, kam der 71-Jährige zu Sturz und wurde nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 in das LKH Graz eingeliefert. Laut Auskunft des Notarztes besteht Lebensgefahr. Die 66-Jährige blieb unverletzt, heißt es abschließend.