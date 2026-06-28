Mountainbiker verunglückt – Wanderer finden Leiche einen Tag später

Ein 61-jähriger Mountainbiker kehrte von einer Tour in der Steiermark nicht mehr zurück. Wanderer entdeckten den Verunglückten erst am Sonntag – für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Zu einem tragischen Unfall kam es vermutlich bereits am Samstag (27. Juni) im steirischen Bezirk Murau. Wie die Polizei informiert, war ein 61-jähriger Linzer am Samstag gegen 15 Uhr zu einer Mountainbiketour iin den Bereich „Hoher Zinken“ aufgebrochen. Auf einem Forstweg im Bereich Lachtal passierte das Unglück: Der Mann stürzte und wurde dabei tödlich verletzt.

Toter erst einen Tag später gefunden

Die Polizei schildert, dass der 61-Jährige gegen 17 Uhr etwa 400 Meter oberhalb der Kleinlachtalhütte zu Sturz kam. „Dabei prallte er mit dem Kopf auf dem harten Untergrund auf. Trotz des Tragens eines Sturzhelmes erlitt er tödliche Verletzungen“, so die Beamten. Erst am Sonntag, den 28. Juni, wurde die Leiche des Verunfallten von Wanderern gefunden. Sofort verständigten sie die Einsatzkräfte, doch leider kam für den Linzer jede Hilfe zu spät: „Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen“, erklärt die Polizei abschließend.