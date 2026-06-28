„Nur fair“: Bauernbund begrüßt Herkunftskennzeichnung in der Gastro

Der Steirische Bauernbund begrüßt die geplante flächendeckende Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie. Künftig soll die Herkunft von Fleisch, Milch und Eiern österreichweit einheitlich ausgewiesen werden.

Der Steirische Bauernbund sieht in der geplanten Einführung einer flächendeckenden Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie einen wichtigen Fortschritt. Nach jahrelangen Forderungen der Landwirtschaft soll künftig österreichweit einheitlich ausgewiesen werden, woher Fleisch, Milch und Eier stammen.

Gastro zieht bei Kennzeichnung nach

Während die Herkunft vieler Lebensmittel im Handel bereits ersichtlich ist, hat diese Transparenz in weiten Teilen der Gastronomie bislang gefehlt. Mit der geplanten Regelung sollen Konsumentinnen und Konsumenten künftig leichter erkennen können, ob regionale oder importierte Produkte verwendet werden.

„Es ist nur fair“

Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer bezeichnet die geplante Umsetzung als wichtigen Schritt: „Unsere Bäuerinnen und Bauern erzeugen Lebensmittel unter höchsten Qualitäts-, Tierwohl- und Umweltstandards. Es ist nur fair, dass diese Leistung auch sichtbar wird. Die Herkunftskennzeichnung schafft faire Wettbewerbsbedingungen für die heimische Landwirtschaft und gibt den Konsumentinnen und Konsumenten jene Transparenz, die sie sich seit Jahren wünschen.“ Auch Nationalratsabgeordneter Andreas Kühberger sieht Vorteile für Landwirtschaft und Verbraucher: „Wer auf Regionalität setzt, muss das auch erkennen können. Eine transparente Herkunftskennzeichnung stärkt unsere bäuerlichen Familienbetriebe, sichert Wertschöpfung in den Regionen und schafft Vertrauen bei den Konsumentinnen und Konsumenten.“