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Das Bild auf 5min.at zeigt ein Feuerwehrauto.
Am Samstag brannte in Langenwang eine Thujenhecke.
Bruck-Mürzzuschlag
28/06/2026
Feuerwehreinsatz

Thujenhecke brannte: Feuerwehr rückte mit Atemschutz aus

Am Samstagabend rückte die Feuerwehr Langenwang zu einem Heckenbrand aus. Mit 16 Einsatzkräften gelang es rasch, die Flammen zu löschen.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)
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Sirenenalarm am Samstagabend (27. Juni) in Langenwang: Die Freiwillige Feuerwehr Langenwang wurde gegen 20 Uhr zu einem Heckenbrand in die Wachtlergasse gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Thujenhecke bereits in Flammen. Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten und bekämpfte den Brand unter Atemschutz mit einem HD-Rohr.

16 Florianis im Einsatz

Insgesamt standen 16 Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen – dem Tanklöschfahrzeug, dem Hilfeleistungsfahrzeug und dem Mannschaftstransportfahrzeug – im Einsatz. Auch die Polizei war vor Ort. Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte der Brand schnell gelöscht werden. Nähere Informationen zur Brandursache oder zur Schadenshöhe sind derzeit nicht bekannt.

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