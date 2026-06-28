Bis zu 37 Grad am Montag in der Steiermark

Der Montag wird vor allem im Süden und Osten der Steiermark noch einmal außergewöhnlich heiß und hier bleibt es trocken.

In der nördlichen Obersteiermark bilden sich am Nachmittag in der aufgehitzten Luft einige teils heftige Wärmegewitter, heißt es vonseiten der Geosphere Austria. Die Höchsttemperatur reicht von 32 Grad bis 37 Grad mit den höchsten Werten im Raum Graz, teilen die Meteorologen abschließend mit.