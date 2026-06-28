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Bild auf 5min.at zeigt den Grazer Uhrturm.
Am Montag wird es in der Steiermark nochmal heiß.
Steiermark
28/06/2026
Wetterprognose

Bis zu 37 Grad am Montag in der Steiermark

Der Montag wird vor allem im Süden und Osten der Steiermark noch einmal außergewöhnlich heiß und hier bleibt es trocken.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(55 Wörter)
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In der nördlichen Obersteiermark bilden sich am Nachmittag in der aufgehitzten Luft einige teils heftige Wärmegewitter, heißt es vonseiten der Geosphere Austria. Die Höchsttemperatur reicht von 32 Grad bis 37 Grad mit den höchsten Werten im Raum Graz, teilen die Meteorologen abschließend mit.

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