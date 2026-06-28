Schwer alkoholisiert: Verletzter Motorradfahrer fuhr nach Sturz selbst nach Hause

Ein 54-jähriger Motorradfahrer kam Sonntagnachmittag im Bezirk Weiz zu Sturz, nachdem ihn ein unbekanntes Auto abgedrängt haben soll. Der 54-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Im Bezirk Weiz kam heute ein Motorradfahrer zu Sturz und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Im Bezirk Weiz kam heute ein Motorradfahrer zu Sturz und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen der Polizei begannen, nachdem ein Verwandter die Rettung verständigt hatte. Der 54-Jährige aus dem Bezirk Weiz war nach seinen eigenen Angaben gegen 16Uhr mit seinem Motorrad auf einer Gemeindestraße in Gersdorf gefahren. In einer Kurve sei er von einem entgegenkommenden weißen Auto abgedrängt worden, so dass er zu Sturz gekommen sei.

Alkotest ergab schwere Alkoholisierung

Danach sei er selbständig mit seinem Motorrad nach Hause gefahren. Der 54-Jährige wurde bei sich zuhause angetroffen und wies offensichtliche Verletzungen auf. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung, teilt die Polizei weiter mit.

Mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Aufgrund der offensichtlichen Verletzungen wurde der Mann vom Rettungsdienst versorgt und in Richtung LKH Weiz transportiert. Unterwegs verschlechterte sich der Gesundheitszustand, so dass er schließlich vom Rettungshubschrauber Christophorus 17 übernommen und in das LKH Oberwart eingeliefert wurde. Der Verletzungsgrad ist als schwer einzustufen, heißt es abschließend.