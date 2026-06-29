Skip to content
Region auswählen:
/ ©FF Mürzsteg
Spektakuläre Rettung: Paragleiter hängt in Baum fest
Mithilfe einer Drehleiter konnte der Paragleiter nach seinem Flugunfall sicher aus dem Baum gerettet werden.
Mürzsteg
29/06/2026
Flugunfall

Spektakuläre Rettung: Paragleiter hängt in Baum fest

Ein Paragleiter musste am Freitag in Mürzsteg aus einem Baum gerettet werden. Mehrere Einsatzorganisationen arbeiteten dabei zusammen.

von Carolina Jakubovic
1 Minute Lesezeit(145 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Am Freitag, dem 26. Juni 2026, wurde die Feuerwehr Mürzsteg um 14.03 Uhr zu einem Flugunfall alarmiert. Ein Paragleiter war nach einem Unfall in einem Baum hängen geblieben. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde die Lage erkundet und die Rettung des Piloten vorbereitet. Aufgrund der schwierigen Geländesituation erfolgte der Einsatz in enger Zusammenarbeit mit weiteren alarmierten Einsatzorganisationen.

Mit Drehleiter gerettet

Mithilfe der Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Mürzzuschlag sowie der Bergrettung Neuberg konnte der Pilot sicher aus seiner misslichen Lage befreit werden. Der Notarzthubschrauber stand vorsorglich bereit, ein Transport ins Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. Nach Abschluss der Rettungsmaßnahmen konnte der Einsatz beendet und die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt werden. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Mürzsteg, die Bergrettung Neuberg, die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Mürzzuschlag, die Polizei, das Rote Kreuz sowie ein Notarzthubschrauber.

Spektakuläre Rettung: Paragleiter hängt in Baum fest
©FF Mürzsteg
Feuerwehr, Bergrettung und weitere Einsatzkräfte stehen bei der Rettung eines Paragleiters im Wald. Eine Drehleiter ist vollständig ausgefahren und reicht bis in die Baumkrone.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at