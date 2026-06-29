Spektakuläre Rettung: Paragleiter hängt in Baum fest

Ein Paragleiter musste am Freitag in Mürzsteg aus einem Baum gerettet werden. Mehrere Einsatzorganisationen arbeiteten dabei zusammen.

Am Freitag, dem 26. Juni 2026, wurde die Feuerwehr Mürzsteg um 14.03 Uhr zu einem Flugunfall alarmiert. Ein Paragleiter war nach einem Unfall in einem Baum hängen geblieben. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde die Lage erkundet und die Rettung des Piloten vorbereitet. Aufgrund der schwierigen Geländesituation erfolgte der Einsatz in enger Zusammenarbeit mit weiteren alarmierten Einsatzorganisationen.

Mit Drehleiter gerettet

Mithilfe der Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Mürzzuschlag sowie der Bergrettung Neuberg konnte der Pilot sicher aus seiner misslichen Lage befreit werden. Der Notarzthubschrauber stand vorsorglich bereit, ein Transport ins Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. Nach Abschluss der Rettungsmaßnahmen konnte der Einsatz beendet und die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt werden. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Mürzsteg, die Bergrettung Neuberg, die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Mürzzuschlag, die Polizei, das Rote Kreuz sowie ein Notarzthubschrauber.