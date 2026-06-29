Neuer Besucherrekord: 320.000 Fans feiern Formel 1 in Spielberg

Der Österreich-Grand-Prix am Red Bull Ring hat einen neuen Besucherrekord aufgestellt. Insgesamt 320.000 Fans sorgten am Rennwochenende für eine beeindruckende Kulisse in Spielberg.

Vor ausverkauften Rängen feierten insgesamt 320.000 Fans den Formel-1-Grand-Prix am Red Bull Ring – so viele Besucher wie noch nie an einem Rennwochenende in Spielberg.

Vor ausverkauften Rängen feierten insgesamt 320.000 Fans den Formel-1-Grand-Prix am Red Bull Ring – so viele Besucher wie noch nie an einem Rennwochenende in Spielberg.

Ausverkaufte Tribünen, Motorsport auf höchstem Niveau und Festivalstimmung: Der Formel-1-Grand-Prix in Spielberg hat am Wochenende einen neuen Zuschauerrekord geschrieben. Insgesamt 320.000 Fans strömten an den Red Bull Ring und machten den Österreich-Grand-Prix zum bisher bestbesuchten Rennen am steirischen Traditionskurs.

Motorsport trifft Festival

Neben packender Rennaction erwartete die Besucher ein umfangreiches Rahmenprogramm. In der F1 Fan Zone sorgten DJs, Tanzperformances von „Red Bull Dance Your Style“, die Band Karussell und LaBrassBanda für Stimmung. Ein besonderes Highlight war am Sonntag der Styrian Green Carpet, bei dem sich die Formel-1-Stars unter die Fans mischten. Auch die Red Bull Legends Parade, die Drivers‘ Parade mit KTM X-Bow-Fahrzeugen sowie eine Flugshow der Flying Bulls begeisterten die Zuschauer.

Emotionale Momente vor dem Rennen

Für Gänsehaut sorgte zudem die österreichische Bundeshymne, die von Opernstar Jonas Kaufmann gemeinsam mit der Musicbanda Franui präsentiert wurde – sowohl vor Ort als auch für Millionen TV-Zuschauer weltweit.

Ticketverkauf für 2027 startet

Nach dem Rekordwochenende richtet sich der Blick bereits auf die Zukunft. Der Vorverkauf für den Formel-1-Grand-Prix 2027 startet am Montag, 29. Juni, über die Website des Red Bull Rings.