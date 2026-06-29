Kostenlose E-Scooter-Trainings sollen die Verkehrssicherheit erhöhen

Bei der Präsentation des „Verkehrssicherheitsprogramm 2026+” Anfang Mai wurden sie angekündigt, ab sofort können kostenlose E-Scooter-Fahrsicherheitstrainings gebucht werden.

„Die Mobilität verändert sich, neue Mobilitätsformen wie in den letzten Jahren die Elektromobilität auf zwei Rädern boomen und stellen damit die Verkehrssicherheitsarbeit vor neue Herausforderungen. Nachdem wir kostenlose E-Bike-Trainings bereits seit 2021 anbieten, starten wir nun aufgrund der steigenden Unfallzahlen mit kostenlosen E-Scooter-Fahrsicherheitstrainings. Damit wollen wir die Verkehrssicherheit erhöhen, die Unfallzahlen senken und E-Scooter-Fahrer für die sichere Nutzung sensibilisieren”, unterstreicht Verkehrslandesrätin Claudia Holzer.

Inhalte des Trainings sind: Richtige Handhabung eines E-Scooters

Sicheres Bremsen und Ausweichen

Erkennen von Gefahrenquellen

Richtiges Verhalten in kritischen Situationen

Tipps für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr

Wichtige Verkehrsregeln und rechtliche Bestimmungen

Unfälle verhindern

Maria Knauer-Lukas, Verkehrsexpertin in der Abteilung 16 (Verkehr und Landeshochbau): „Besonders mangelnde Fahrpraxis, Unsicherheiten bei den Verkehrsregeln und das falsche Einschätzen von Gefahrensituationen führen immer wieder zu Stürzen und Verletzungen. Gemeinsam mit den erfahrenen Trainingsanbietern ÖAMTC und Easy Drivers Fahrradschule wollen wir dem entgegenwirken.”

Anmeldung Anmeldungen erfolgen direkt bei den Trainingsanbietern (Mindestteilnehmerzahl 10 Personen): • Easy Drivers Radfahrschule: 0664/338 04 90 • ÖAMTC: 0676/88 99 22 44 oder 0664/410 65 12 Während bei Easy Drivers Termin und Ort flexibel vereinbart werden können, führt der ÖAMTC die Kurse an ausgewählten Stützpunkten durch: Folgende Termine stehen aktuell zur Verfügung: Deutschlandsberg am 16.07.2026 von 16.00 – 18.00 Uhr

Graz am 18.07.2026 von 09.00 – 11.00 Uhr

Bruck/Kapfenberg am 23.07.2026 von 16.00 – 18.00 Uhr

Fürstenfeld am 25.07.2026 von 09.00 – 11.00 Uhr

Radkersburg am 29.07.2026 von 16.00 – 18.00 Uhr

Hartberg am 01.08.2026 von 09.00 – 11.00 Uhr Alle Infos auf www.verkehr.steiermark.at