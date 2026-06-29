Fahrer stark unterzuckert und nicht angeschnallt: Auto kracht gegen Hausmauer

Gegen 7.30 Uhr lenkte der 60-Jährige seinen Auto auf der L405 von Vornholz kommend in Fahrtrichtung Vorau. Im Ortsteil Schachen kam der Mann aufgrund einer starken Unterzuckerung von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge touchierte der Pkw ein in einer Hauseinfahrt abgestelltes Fahrzeug und kollidierte anschließend mit der Mauer eines Einfamilienhauses. Das Fahrzeug kam schließlich im Garten des Hauses zum Stillstand.

Mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Der Lenker, welcher zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Sicherheitsgurt verwendete, erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde er vom Rettungshubschrauber C16 in das LKH Oberwart eingeliefert.