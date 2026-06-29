In Grube gestürzt: Feuerwehr rettet Kuh vor dem Ertrinken

Eine Kuh ist am Montagmorgen auf dem Pogusch in eine mit Wasser gefüllte Jauchengrube gestürzt. Die Feuerwehr rettete das bereits geschwächte Tier nach einem zweistündigen Einsatz.

Am Montagmorgen, dem 29. Juni 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Lorenzen im Mürztal zu einer Tierrettung auf den Pogusch alarmiert. Eine Kuh war in eine ehemalige, mit Wasser gefüllte Jauchengrube gestürzt und drohte zu ertrinken.

Kuh von der Feuerwehr vor dem Ertrinken gerettet

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde ein bereits stark geschwächtes Tier vorgefunden. Die Kuh wurde umgehend gesichert, um ein weiteres Absinken und das Ertrinken zu verhindern. Parallel dazu pumpten die Feuerwehrkräfte das Wasser mit zwei Tauchpumpen aus der Grube, um die Rettung vorzubereiten.

© Freiwillige Feuerwehr St. Lorenzen im Mürztal

Anschließend konnte das Tier mithilfe des Ladekrans des Rüstfahrzeuges sowie breiter Hebebänder möglichst schonend aus der Grube gehoben werden. Die ebenfalls alarmierte Tierärztin übernahm unmittelbar nach der Rettung die medizinische Versorgung, bevor die Kuh wieder in die Obhut ihrer Besitzer übergeben werden konnte. Der gesamte Einsatz dauerte rund zwei Stunden. Nachdem das Tier unmittelbar nach dem Eintreffen der Feuerwehr gesichert worden war, stand bei der weiteren Rettung eine möglichst stressfreie und schonende Bergung im Vordergrund. Auch die anschließende tierärztliche Versorgung vor Ort war Teil des Einsatzes. Im Einsatz standen das KDO-A, HLF4, RF-K und MTF-A der Freiwilligen Feuerwehr St. Lorenzen im Mürztal mit 15 Kameraden und Kameradinnen, die Polizei sowie eine Tierärztin.