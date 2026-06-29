Mit sofortiger Wirkung: Tom Ritzy Hülsmann verlässt den TSV Hartberg

Der TSV Egger Glas Hartberg gibt bekannt, dass Torhüter Tom Ritzy Hülsmann den Verein mit sofortiger Wirkung verlässt und zum französischen Ligue 2-Klub Stade Reims in die Region Grand Est wechselt. Der 2,05 Meter große Schlussmann war im Sommer 2025 von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München in die Oststeiermark gewechselt. In der abgelaufenen Saison im TSV-Trikot absolvierte Hülsmann 33 der 35 möglichen Pflichtspiele, blieb dabei zehnmal ohne Gegentor und wurde zum besten Torhüter der Saison gewählt.

„Werde Hartberg immer in sehr guter Erinnerung behalten“

Hülsmann selbst sagt dazu: „Ich bin Hartberg sehr dankbar für das vergangene Jahr. Ich wurde vom ersten Tag an super aufgenommen und hatte die Möglichkeit, mich sportlich und persönlich enorm weiterzuentwickeln. Gemeinsam haben wir eine besondere Saison erlebt, die ich nie vergessen werde. Ein großes Dankeschön gilt meinen Mitspielern, dem Trainerteam, dem Staff und natürlich den Fans für die Unterstützung. Jetzt freue ich mich auf die neue Herausforderung in Reims und werde Hartberg immer in sehr guter Erinnerung behalten. Ich wünsche dem Verein für die Zukunft nur das Beste.“ Auch beim TSV bedauert man den Abgang des Stammkeepers. Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr hebt die Leistungen des Torhüters hervor: „Ritzy hat eine überragende Saison gespielt und sich als äußerst kompletter Torhüter präsentiert. Mit seinen Leistungen hatte er maßgeblichen Anteil daran, dass wir den Einzug in die Meistergruppe geschafft haben.“ Der Verein hätte Hülsmann gerne in Hartberg gehalten, zeigt jedoch Verständnis für dessen nächsten Karriereschritt. Gleichzeitig läuft bereits die Suche nach einem Nachfolger für die wichtige Position im Tor. Mit dem Wechsel nach Frankreich endet für Hülsmann nach nur einem Jahr ein erfolgreiches Kapitel in Hartberg. Der TSV verabschiedet seinen Schlussmann mit einem Dank für die gemeinsamen Erfolge und den besten Wünschen für die Zukunft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.06.2026 um 14:53 Uhr aktualisiert