Nach Murenabgang eingeschlossen: 30 Personen evakuiert

Nach einem heftigen Unwetter im Untertal bei Schladming ging am Sonntagabend eine Mure ab. Rund 30 eingeschlossene Personen wurden evakuiert, die Untertalstraße bleibt gesperrt.

Eine starke Gewitterzelle entlud sich laut den Einsatzkräften über rund 45 Minuten hinweg mit voller Wucht über dem Gebiet.

Eine starke Gewitterzelle entlud sich laut den Einsatzkräften über rund 45 Minuten hinweg mit voller Wucht über dem Gebiet.

Ein heftiges Unwetter hat am Sonntagabend im Untertal bei Schladming (Bezirk Liezen) für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Gegen 20.45 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Untertal-Rohrmoos zu einem Unwettereinsatz alarmiert. Eine starke Gewitterzelle entlud sich laut den Einsatzkräften über rund 45 Minuten hinweg mit voller Wucht über dem Gebiet. In der Folge kam es zu einem massiven Murenabgang. Die Untertalstraße wurde im Bereich der Mautstelle Wilde Wasser auf einer Länge von mehr als 600 Metern verschüttet und ist derzeit nicht passierbar.

Massiver Murenabgang: 30 eingeschlossene Personen gerettet

Hinter der Mure waren rund 30 Personen eingeschlossen. Gemeinsam mit der Feuerwehr Schladming sowie der Bergrettung Schladming konnten die Betroffenen aus dem abgeschnittenen Gebiet evakuiert und in ihre Unterkünfte gebracht werden. In Abstimmung mit der Katastrophenschutzbehörde wurde eine Totalsperre samt Betretungsverbot verhängt. Die Untertalstraße sowie der Wanderweg sind ab dem Gasthof Tetter bis auf Weiteres gesperrt.

©Freiwillige Feuerwehr Untertal-Rohrmoos

Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Untertal-Rohrmoos mit 26 Kräften und mehreren Fahrzeugen, die Feuerwehr Schladming, die Polizei, die Bergrettung sowie Mitarbeiter der Stadtgemeinde und eines örtlichen Unternehmens mit Radladern.