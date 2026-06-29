Beim Abbiegen: Radfahrer bei Kollision mit Auto verletzt

Gegen 9 Uhr war die 70-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz mit ihrem Pkw in Gamlitz (Bezirk Leibnitz) auf der B69 im Ortsgebiet von Gamlitz unterwegs. Als sie nach links abbiegen wollte, um auf den Parkplatz eines Supermarktes einzufahren, dürfte sie den entgegenkommenden 30-jährigen Radfahrer, der ebenfalls aus dem Bezirk Leibnitz stammt, übersehen haben. Der Radfahrer stieß in der Folge gegen die Motorhaube des Autos und kam zu Sturz. Nach der Erstversorgung vor Ort lieferte der Rettungsdienst den Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Wagna ein.