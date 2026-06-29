Skip to content
Region auswählen:
/ ©Kzenon-stock.adobe.com
Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Radunfall mit einem Auto.
Nach der Erstversorgung vor Ort lieferte der Rettungsdienst den Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Wagna ein.
Gamlitz
29/06/2026
Unfall

Beim Abbiegen: Radfahrer bei Kollision mit Auto verletzt

Ein Abbiegemanöver endete am Montagvormittag in Gamlitz mit einem Unfall: Eine 70-jährige Pkw-Lenkerin dürfte einen entgegenkommenden Radfahrer übersehen haben. Der 30-Jährige wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(97 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Gegen 9 Uhr war die 70-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz mit ihrem Pkw in Gamlitz (Bezirk Leibnitz) auf der B69 im Ortsgebiet von Gamlitz unterwegs. Als sie nach links abbiegen wollte, um auf den Parkplatz eines Supermarktes einzufahren, dürfte sie den entgegenkommenden 30-jährigen Radfahrer, der ebenfalls aus dem Bezirk Leibnitz stammt, übersehen haben. Der Radfahrer stieß in der Folge gegen die Motorhaube des Autos und kam zu Sturz. Nach der Erstversorgung vor Ort lieferte der Rettungsdienst den Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Wagna ein.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at