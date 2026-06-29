podium.jazz.pop.rock: Land Steiermark zeichnet junge Musiktalente aus

Bildungslandesrat Stefan Hermann hat heute im Rittersaal des Landhauses steirische Preisträgerinnen und Preisträger des Bundeswettbewerbs „podium.jazz.pop.rock“ geehrt. Auf Initiative von Robert Ederer, Vorsitzender des Landesfachbeirates, wurden die rund 75 steirischen Musiker erstmals zu einem Empfang ins Landhaus eingeladen und für ihre Leistungen offiziell ausgezeichnet.

©Land Steiermark/PB Hermann Die „jazz jokers“ sorgten für die standesgemäße musikalische Umrahmung des Empfangs im Landhaus.

Landesrat Stefan Hermann betonte dabei die besondere Bedeutung der musikalischen Ausbildung in der Steiermark. Musikschulen seien nicht nur Orte des Lernens, sondern auch Räume für Kreativität, Teamgeist und persönliche Entwicklung. „Mit eurem Erfolg habt ihr eindrucksvoll gezeigt, welches Potenzial in euch steckt. Hinter diesen Leistungen stehen Disziplin, Leidenschaft und viele Stunden des gemeinsamen Übens. Dafür gebührt euch großer Respekt und aufrichtiger Dank. Die Steiermark ist ohne Zweifel ein Kulturland mit großer musikalischer Vielfalt. Der Landesregierung ist der Erhalt dieses breiten Spektrums deshalb auch ein großes Anliegen. Gerade Wettbewerbe wie ‚podium.jazz.pop.rock‘ zeigen deutlich, wie lebendig und innovativ die Musikszene in der Grünen Mark ist. Wir können mit Recht stolz auf unseren musikalischen Nachwuchs sein“, so der Bildungslandesrat.

Urkunden als Zeichen der Anerkennung

Der Festakt wurde musikalisch von den „jazz jokers“ aus Gleisdorf umrahmt, die selbst als Bundessieger in der Kategorie Jazz & More auftraten. Im Anschluss überreichte Landesrat Hermann den Geehrten im Rahmen des Empfangs Urkunden als Zeichen der Anerkennung. Der Wettbewerb „podium.jazz.pop.rock“ richtet sich an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Österreichs Musikschulen. Die besten Formationen qualifizieren sich nach dem Landeswettbewerb für den Bundeswettbewerb, wo Auszeichnungen in Gold, Silber, Bronze sowie Teilnahme vergeben werden. Die Steiermark kann auf eine starke musikalische Nachwuchsarbeit bauen. Bereits beim Bundeswettbewerb im Oktober 2025 in Oberösterreich überzeugten steirische Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einer beachtlichen Zahl an Preisträgern.