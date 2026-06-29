Eine Erfolgsgeschichte in Tönen: Musikschule Frohnleiten wird 80

Die Musikschule Frohnleiten feierte ihr 80-jähriges Bestehen mit einem Festkonzert. Heute lernen dort 537 Schüler aller Altersgruppen bei 22 Lehrkräften - ein Angebot, das sich seit der Gründung 1946 stark entwickelt hat.

Vor 80 Jahren wurde die Musikschule Frohnleiten als öffentliche Musikschule gegründet. Heute unterrichten dort 22 Lehrkräfte insgesamt 537 Schülerinnen und Schüler aus Frohnleiten und umliegenden Gemeinden. Das Jubiläum wurde mit einem Festkonzert am 26. Juni im Volkshaus gefeiert. Die Musikschule Frohnleiten hat sich in den vergangenen acht Jahrzehnten von einer kleinen Bildungseinrichtung zu einem regionalen Ausbildungszentrum entwickelt. Was 1946 als öffentliche Bezirksmusikschule begann, umfasst heute nahezu das gesamte Instrumentalangebot sowie Unterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

80 Jahre Musikschule Frohnleiten: Vom kleinen Unterrichtsbetrieb zum regionalen Zentrum

Aktuell besuchen 537 Schülerinnen und Schüler im Alter von zwei bis 75 Jahren die Musikschule. Sie kommen neben Frohnleiten aus den Nachbargemeinden Deutschfeistritz, Peggau und Übelbach sowie aus Semriach, Pernegg, Gratwein-Straßengel, Fladnitz an der Teichalm und weiteren Gemeinden der Region. Unterrichtet werden sie von 22 Lehrkräften. Das Instrumentenangebot reicht von Streich-, Blas-, über Tasten- und Schlaginstrumenten bis zum Gesang.

Eine Reise durch die Musikgeschichte

Dass Frohnleiten auf eine lange musikalische Tradition zurückblickt, zeigt ein Blick in die Geschichte: Bereits im 19. Jahrhundert organisierte die Unternehmerfamilie Schweizer eine Musikausbildung für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nach der offiziellen Gründung der Musikschule im Jahr 1946 entwickelte sich das Angebot kontinuierlich weiter. Unterrichtet wurde zunächst vor allem auf Streichinstrumenten, um Nachwuchs für das damalige Schweizerorchester auszubilden. Mit der steigenden Nachfrage kamen laufend weitere Instrumente und Unterrichtsformen hinzu.