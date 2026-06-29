Sechs Einsätze innerhalb weniger Stunden forderten Feuerwehr

Eine intensive Nacht und ein einsatzreicher Montag haben die Freiwillige Feuerwehr Fohnsdorf stark gefordert. Zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag kam es insgesamt zu sechs Einsätzen, ausgelöst durch ein heftiges Gewitter, technische Alarme und einen Verkehrsunfall.

Fohnsdorf: Mehrere Einsätze innerhalb weniger Stunden

Den Beginn machte eine Gewitterzelle, die in der Nacht auf Montag über Fohnsdorf zog und starken Starkregen brachte. In einem Industriebetrieb drang Wasser ein und überschwemmte Teile des Gebäudes. Während der laufenden Arbeiten kam es kurz darauf zu einem Brandmeldealarm, der durch den Wassereintritt ausgelöst wurde. In den frühen Morgenstunden folgte ein weiterer Alarm durch eine Brandmeldeanlage, der sich nach Kontrolle als Fehlalarm herausstellte.

Am Montagvormittag musste die Feuerwehr erneut ausrücken, um den Keller einer Schule auszupumpen, der durch die Niederschläge überflutet worden war. Am frühen Nachmittag ereignete sich schließlich ein schwerer Verkehrsunfall auf der L536. Ein Pkw kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Betonsockel und landete in einem Bach. Durch den Aufprall wurde die Ölwanne des Fahrzeugs beschädigt, wodurch Betriebsmittel in das Gewässer gelangten. Die verletzte Person wurde erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Umweltgefährdung wurde die Feuerwehr Judenburg mit einem Ölschadensfahrzeug nachalarmiert. Mehrere Ölsperren verhinderten eine weitere Ausbreitung der Verunreinigung. Das Unfallfahrzeug wurde geborgen und kontaminiertes Erdreich anschließend fachgerecht entsorgt. Im Verlauf der Bergungsarbeiten kam es zu einem weiteren Fehlalarm einer Brandmeldeanlage. Im Einsatz standen neben der Feuerwehr Fohnsdorf auch die Stadtfeuerwehr Judenburg, das Rote Kreuz, die Polizei sowie mehrere Fachfirmen und Behörden.