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/ ©Kurt Peter Nöhmer
Das Bild auf www.5min.at zeigt ein Unwetter.
Wetterwarnung: Vor allem in der Obersteiermark drohen heftige Gewitter mit Hagel, Starkregen und Sturm.
Steiermark
29/06/2026
Warnstufe "Rot"

Hagel, Sturm, Gewitter: Rote Wetterwarnung für steirische Bezirke

In der Steiermark besteht am Montagabend erhöhte Unwettergefahr. Besonders in der Obersteiermark werden Gewitter mit Hagel, Starkregen und Sturmböen erwartet. Für mehrere Bezirke gilt eine Warnung der Stufe Rot.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(231 Wörter)
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Am Montag sorgte die anhaltende Hitzewelle in Österreich erneut für extreme Bedingungen mit bis zu rund 40 Grad im Osten des Landes. Im Tagesverlauf stieg jedoch gleichzeitig die Unwettergefahr deutlich an. Ab dem frühen Nachmittag zogen aus Westen und Südwesten erste Gewitter auf. Meteorologen warnen vor Hagel, Starkregen und Sturmböen, lokal sind auch schwere Unwetter möglich. Mehr dazu liest du hier: Extreme Hitze und schwere Unwetter: Österreich droht ein turbulenter Montag.

Hagel und Sturm: Wetterwarnung für steirische Bezirke

Besonders heikel scheint die Lage aktuell in der Steiermark zu sein: Laut der Plattform Unwetter-Österreich besteht in der Obersteiermark – vor allem im Raum Liezen, Bruck an der Mur und Mürzzuschlag – eine hohe Unwettergefahr. „Es besteht die Gefahr von Hagel, Überflutungen und Sturmböen. Generell können die Gewitter in der gesamten Obersteiermark heftig ausfallen“, heißt es.

Rote Unwetterwarnung für einige steirische Bezirke

Auch die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) spricht am Montagabend eine Wetterwarnung der Stufe Rot für die steirischen Bezirke Liezen, Murau, Murtal und Bruck-Mürzzuschlag aus.

Das Bild auf 5min.at zeigt eine Wetterkarte.
©UWZ
Für einige Bundesländer und Bezirke gilt laut UWZ die Warnstufe Rot. (Stand 20. Juni 18.30 Uhr)

Hagel zieht über die Steiermark

„Derzeit kommt es im westlichen und zentralen Bergland zu kräftigen Gewittern. Im Bezirk Bruck an der Mur wird Hagel gemeldet“, informiert die UWZ vor wenigen Minuten in den Sozialen Medien. Auf Videos und Bildern von Usern sind dicke Hagelkörner zu sehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.06.2026 um 18:45 Uhr aktualisiert
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