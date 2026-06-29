Auto stürzte in Bach: Lenker verletzt

Am Montagnachmittag, 29. Juni 2026, kam ein Pkw-Lenker auf der L536 von der Fahrbahn ab und stürzte mit seinem Fahrzeug in einen Bach. Der Mann wurde dabei leicht verletzt.

Kurz nach 14 Uhr kam ein Pkw in Fohnsdorf (Bezirk Murtal) aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stürzte in weiterer Folge in den angrenzenden Bach und kam dort zum Stillstand. Der Lenker erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in das LKH Judenburg eingeliefert. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ.

Fahrzeug verlor nach Unfall Betriebsmittel: Ölsperren notwendig

Durch den Unfall traten Betriebsmittel aus dem Fahrzeug aus, wodurch es zu einer Umweltverunreinigung kam. Die zuständigen Behörden wurden verständigt. Die Feuerwehr errichtete mehrere Ölsperren, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Das kontaminierte Erdreich wurde durch ein Fachunternehmen entfernt und ordnungsgemäß entsorgt. Für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten kam es auf der L536 zu Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr regelte den Verkehr wechselseitig. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.