Hagelwetter zog durch die Steiermark: „Erinnert an den Winter“

Videos und Bilder aus der Obersteiermark zeigen die Auswirkungen des Hagelgewitters am Montag. Vor allem im Bezirk Bruck an der Mur gingen teils große Hagelkörner nieder und sorgten örtlich für eine weiße Landschaft.

Am Montag sorgte die anhaltende Hitzewelle zunächst für Temperaturen von bis zu 40 Grad in Österreich. Im Laufe des Tages stieg jedoch auch die Unwettergefahr wieder deutlich an. Besonders in der Obersteiermark wurden kräftige Gewitter mit Hagel, Starkregen und Sturmböen erwartet. Die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) gab für die Bezirke Liezen, Murau, Murtal und Bruck-Mürzzuschlag eine rote Wetterwarnung aus. Mehr dazu liest du hier: Hagel, Sturm, Gewitter: Rote Wetterwarnung für steirische Bezirke.

Unwetter: Hagel in der Steiermark

„Derzeit kommt es im westlichen und zentralen Bergland zu kräftigen Gewittern. Im Bezirk Bruck an der Mur wird Hagel gemeldet“, informierte die UWZ am Nachmittag in den Sozialen Medien. Auf Videos und Bildern von Usern waren teils dicke Hagelkörner zu sehen. „Die Bilder aus der Gemeinde Parschlug im Bezirk Bruck an der Mur erinnern auf den ersten Blick an den vergangenen Winter. Erst auf den zweiten Blick wird allerdings das Ausmaß des Hagelgewitters deutlich“, so die Wetterexperten.

Wetter-Ausblick für Dienstag

Der Dienstag startet dafür wieder überwiegend sonnig, nur vereinzelt halten sich noch Restwolken. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen rasch auf 30 bis 36 Grad, besonders im Südosten bleibt die Hitzebelastung hoch. Am Nachmittag und Abend können sich laut GeoSphere aber vor allem über dem Bergland einzelne kräftige Hitzegewitter entwickeln. Im steirischen Vorland dürfte es hingegen überwiegend trocken und sonnig bleiben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.06.2026 um 21:32 Uhr aktualisiert